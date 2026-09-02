Por qué el "incendio" en el mercado de bonos está quitando el sueño a los líderes mundiales
Los rendimientos récord de los bonos están encendiendo alarmas en los gobiernos mientras Deutsche Bank niega una crisis.
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El resumen
Posteriormente, Rothschild & Co informó que los rendimientos de los bonos subieron en los mercados veraniegos, mientras MarketScreener España señaló que la rentabilidad de la deuda británica alcanzó máximos de 19 años, incrementando la presión sobre el ministro de finanzas, Healey. La BBC explicó que este "incendio" en el mercado de bonos está manteniendo sin dormir a los líderes mundiales.
Así, la afirmación de Deutsche Bank contrasta con la percepción de riesgo reflejada en los datos de rendimiento y la preocupación de los responsables políticos, dejando al mercado en una posición de tensión mientras se observan los indicadores de deuda.
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Cobertura (6)
- FP Markets: Suenan las alarmas en el mercado mundial de los bonos Bolsamania · hace 5 h
- El Deutsche Bank sigue sin ver una crisis explícita en los bonos soberanos Radio Intereconomía · hace 5 h
- Suben los rendimientos de los bonos en mercados veraniegos Rothschild & Co · hace 5 h
- Noticias de José Torres Estrategias de Inversión · hace 5 h
- La rentabilidad de la deuda británica alcanza máximos de 19 años y aumenta la presión sobre Healey MarketScreener España · hace 5 h
- Por qué el "incendio" en el mercado de bonos está quitando el sueño a los líderes mundiales BBC · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué indica el aumento de los rendimientos según Rothschild & Co?
Rothschild & Co indica que los rendimientos de los bonos han subido en los mercados veraniegos.
¿Cuál es la situación de la deuda británica descrita por MarketScreener España?
MarketScreener España reporta que la rentabilidad de la deuda británica alcanzó máximos de 19 años, generando presión sobre el ministro Healey.
¿Qué preocupación expresan los líderes mundiales según la BBC?
La BBC señala que el "incendio" en el mercado de bonos está quitando el sueño a los líderes mundiales.
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