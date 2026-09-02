Por qué el "incendio" en el mercado de bonos está quitando el sueño a los líderes mundiales

Posteriormente, Rothschild & Co informó que los rendimientos de los bonos subieron en los mercados veraniegos, mientras MarketScreener España señaló que la rentabilidad de la deuda británica alcanzó máximos de 19 años, incrementando la presión sobre el ministro de finanzas, Healey. La BBC explicó que este "incendio" en el mercado de bonos está manteniendo sin dormir a los líderes mundiales.

Así, la afirmación de Deutsche Bank contrasta con la percepción de riesgo reflejada en los datos de rendimiento y la preocupación de los responsables políticos, dejando al mercado en una posición de tensión mientras se observan los indicadores de deuda.