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De "Jolene" a "I Will Always Love You": cómo contó Dolly Parton la historia de su vida a través de 6 canciones icónicas

El fallecimiento de Dolly Parton a los 80 años moviliza tributos, revela su filantropía y reinterpreta su vida a través de seis canciones icónicas

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El resumen

En la misma franja horaria, Chicago Tribune confirmó que la muerte siguió a una breve batalla contra el cáncer. La noticia llegó sin previo aviso y fue confirmada por varios medios. Su vigilia y el anuncio de su fallecimiento generaron una ola de tributos internacionales.

El San Antonio Express-News y AP News describieron su filantropía como guiada por una fe en la bondad de la gente. Billboard reveló la causa de la muerte, aunque sin detallar el motivo. Univision publicó un emotivo homenaje declarando que “nunca habrá nadie como ella” y abrió la discusión sobre su millonaria fortuna, preguntando si pasará a manos de Miley Cyrus.

Paralelamente, la BBC analizó cómo seis canciones, entre ellas “Jolene” e “I Will Always Love You”, narran su trayectoria artística. Univision es el único medio que menciona la posible transmisión de la fortuna a Miley Cyrus, lo que difiere de la cobertura de Billboard y del San Antonio Express-News, que se centran en la causa médica y la filantropía sin aludir a herederos. Mientras tanto, la narrativa de la vida de Parton sigue viva a través de la selección de seis piezas musicales que la BBC presenta como cronología de su legado.

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Respuestas rápidas

¿Cuándo murió Dolly Parton?

Según LancasterOnline, la cantante falleció el 26 de agosto de 2026 a los 80 años.

¿Cuál fue la causa oficial de su muerte?

Billboard informó que se reveló la causa de la muerte, aunque los detalles no fueron especificados en los titulares.

¿Qué canciones destacan como marco de su historia según la BBC?

La BBC menciona “Jolene” e “I Will Always Love You” entre otras cuatro canciones para contar su trayectoria.

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