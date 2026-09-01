Por qué la reserva estratégica de petróleo de EE.UU. está en su nivel más bajo desde 1983 y cómo influye en el polémico acuerdo con Venezuela

La reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos ha caído a su nivel más bajo desde 1983, según informa BBC y Quinta Fuerza. Este descenso reduce la capacidad del gobierno de responder a emergencias energéticas y eleva la exposición del presidente Trump a críticas por la gestión de la política energética.

MarketScreener España señala que la escasez de la reserva limita la maniobra de EE.UU. en el conflicto con Irán, mientras BioBioChile titula la situación como un 'chanchito' que se rompe, advirtiendo riesgos políticos para Trump. A pesar de ello, un informe de la EIA citado por Inspenet indica que las reservas de crudo en el país están en aumento, introduciendo una contradicción en la percepción de vulnerabilidad.

El nivel históricamente bajo de la reserva se combina con el polémico acuerdo energético que EE.UU. está negociando con Venezuela, lo que podría modificar los flujos de suministro. Los observadores deberán seguir de cerca la evolución del pacto con Caracas y cualquier ajuste de la política de la EIA, ya que ambos factores determinarán si la presión sobre el estoque estratégico se alivia o se intensifica.