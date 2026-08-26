México rebaja su respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU
México atenúa su apoyo a Michelle Bachelet, dejando incierta la carrera para la Secretaría General de la ONU.
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El resumen
Esa percepción surge después de que México, su principal respaldador en Latinoamérica, rebajó oficialmente su apoyo, según informó EL PAÍS. La Jornada señaló que la presidenta Sheinbaum mantuvo la declaración de respaldo, aunque la rebaja indica una postura más cautelosa.
Reporte Indigo indicó que Bachelet viene a México mientras su candidatura pierde fuerza. El escenario plantea preguntas sobre si otros gobiernos latinoamericanos seguirán el mismo tono.
La declaración del excanciller Insulza, quien sigue apoyando a Bachelet pese a la posible derrota, sugiere divisiones internas. Se observará si la comunidad internacional ajusta sus alianzas antes de la votación final. ¿Cómo influirá esta rebaja mexicana en las decisiones de los demás miembros del Consejo?
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (86% respaldado) Actualizado hace 59 min.
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Respuestas rápidas
¿Quién es la candidata respaldada inicialmente por México para la Secretaría General de la ONU?
Michelle Bachelet.
¿Qué cambio anunció México respecto a su apoyo a la candidatura?
Rebajó su respaldo, según informó EL PAÍS.
¿Qué postura mantuvo el excanciller Insulza frente a la posible derrota de Bachelet?
Continuó respaldando a Bachelet a pesar de la eventual derrota.
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