México rebaja su respaldo a la candidatura de Bachelet a la ONU

Esa percepción surge después de que México, su principal respaldador en Latinoamérica, rebajó oficialmente su apoyo, según informó EL PAÍS. La Jornada señaló que la presidenta Sheinbaum mantuvo la declaración de respaldo, aunque la rebaja indica una postura más cautelosa.

Reporte Indigo indicó que Bachelet viene a México mientras su candidatura pierde fuerza. El escenario plantea preguntas sobre si otros gobiernos latinoamericanos seguirán el mismo tono.

La declaración del excanciller Insulza, quien sigue apoyando a Bachelet pese a la posible derrota, sugiere divisiones internas. Se observará si la comunidad internacional ajusta sus alianzas antes de la votación final. ¿Cómo influirá esta rebaja mexicana en las decisiones de los demás miembros del Consejo?