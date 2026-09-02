La afirmación aparece en el titular de ESPN Deportes y se refleja en los cinco artículos publicados simultáneamente por Yahoo, El Pespunte, Reforma, Mundo Deportivo y ESPN Deportes. Yahoo calificó al club de ‘inventar el mercado galáctico sin factura galáctica’, subrayando la magnitud de sus inversiones. El Pespunte ofreció un listado exhaustivo de todas las altas y bajas del plantel para la temporada 2026/27, proporcionando datos concretos de cada transferencia.

Reforma señaló que el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético acaparan la mayor parte de los fichajes realizados en España durante este período. Por su parte, Mundo Deportivo publicó una opinión que cuestiona la práctica de ostentar los millones obtenidos de la cantera, indicando un debate interno sobre la gestión financiera. Sin embargo, la misma cobertura que celebra la actuación del Real Madrid también plantea interrogantes.

La falta de datos específicos sobre el Liverpool impide evaluar su posición con claridad, y la referencia a una ‘factura galáctica’ ausente sugiere dudas sobre la viabilidad financiera de los grandes movimientos. Estas observaciones moderan el panorama de un mercado que, aunque dominado por el club blanco, muestra tensiones internas y ausencias de información.