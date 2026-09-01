Raphinha humilla a Mbapé en la lucha por el Pichichi: tabla de goleadores de LaLiga
Raphinha deja a Mbappé atrás y lidera el Pichichi tras doblete histórico contra el Rayo Vallecano
Cobertura (9)
- Raphinha supera a Mbappé y toma el liderato con cinco goles Infobae · hace 7 h
- Goleada del Barça, con dobletes de Raphinha y Lamine Yamal, ante un Rayo peleón COPE · hace 7 h
- De nueve, Raphinha Mundo Deportivo · hace 7 h
- Barcelona - Rayo Vallecano: ¡gol de Raphinha!fútbol hoy en directo La Vanguardia · hace 7 h
- Raphinha, en modo arrollador e histórico: tercer partido seguido marcando y ya es Pichichi MARCA · hace 7 h
- Raphinha, el ‘señor Lobo’ del Barça Diario AS · hace 7 h
- Raphinha humilla a Mbapé en la lucha por el Pichichi: tabla de goleadores de LaLiga Diez.HN · hace 7 h
- Raphinha supera a Mbappé y toma el liderato con cinco goles Yahoo · hace 7 h
- El brazalete de Raphinha corre, guía y golea La Vanguardia · hace 7 h
El resumen
En una noche de sorpresas, Raphinha superó al delantero francés Mbappé en la carrera por el Pichichi. El brasileño anotó dos goles contra el Rayo Vallecano, completando la goleada del Barcelona que también contó con un doblete de Lamine Yamal. COPE describió la victoria como una 'goleada del Barça', mientras La Vanguardia señaló el gol de Raphinha en vivo.
El desempeño se tradujo en su tercer partido consecutivo marcando, lo que lo consagra como líder histórico del Pichichi, según MARCA. Diario AS lo apodó 'señor Lobo' del Barça, y Diez.HN destacó la humillación a Mbappé en la tabla de goleadores. Mundo Deportivo resumió la hazaña con el título 'De nueve, Raphinha', subrayando su capacidad de mantener una racha de nueve goles en la temporada.
La cobertura indica que la próxima jornada será clave para confirmar su liderazgo y para que el Barcelona mantenga la coordinación ofensiva mostrada. Seguiremos la evolución del Pichichi mientras la competición avanza.
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Respuestas rápidas
¿Cuántos goles anotó Raphinha en el partido contra el Rayo Vallecano?
Anotó dos goles, logrando un doblete.
¿Qué posición ocupa Raphinha en la tabla de goleadores de LaLiga tras este partido?
Lidera la tabla y es el actual Pichichi.
¿Qué apodo le dio Diario AS a Raphinha?
Lo llamó 'señor Lobo' del Barça.
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