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Raphinha humilla a Mbapé en la lucha por el Pichichi: tabla de goleadores de LaLiga

Raphinha deja a Mbappé atrás y lidera el Pichichi tras doblete histórico contra el Rayo Vallecano

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Cobertura (9)

El resumen

En una noche de sorpresas, Raphinha superó al delantero francés Mbappé en la carrera por el Pichichi. El brasileño anotó dos goles contra el Rayo Vallecano, completando la goleada del Barcelona que también contó con un doblete de Lamine Yamal. COPE describió la victoria como una &#039;goleada del Barça&#039;, mientras La Vanguardia señaló el gol de Raphinha en vivo.

El desempeño se tradujo en su tercer partido consecutivo marcando, lo que lo consagra como líder histórico del Pichichi, según MARCA. Diario AS lo apodó &#039;señor Lobo&#039; del Barça, y Diez.HN destacó la humillación a Mbappé en la tabla de goleadores. Mundo Deportivo resumió la hazaña con el título &#039;De nueve, Raphinha&#039;, subrayando su capacidad de mantener una racha de nueve goles en la temporada.

La cobertura indica que la próxima jornada será clave para confirmar su liderazgo y para que el Barcelona mantenga la coordinación ofensiva mostrada. Seguiremos la evolución del Pichichi mientras la competición avanza.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 3 h.

Respuestas rápidas

¿Cuántos goles anotó Raphinha en el partido contra el Rayo Vallecano?

Anotó dos goles, logrando un doblete.

¿Qué posición ocupa Raphinha en la tabla de goleadores de LaLiga tras este partido?

Lidera la tabla y es el actual Pichichi.

¿Qué apodo le dio Diario AS a Raphinha?

Lo llamó 'señor Lobo' del Barça.

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