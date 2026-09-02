Se olvida del Real Madrid y regresa al club de sus amores después de nueve años

El Betis se lleva a Dani Ceballos, un centrocampista que deja al Real Madrid, mientras el club blanco pierde una pieza de su plantilla. La llegada fortalece al conjunto sevillista y abre una brecha en el mediocampo del Madrid, que deberá buscar reemplazo antes del inicio de la temporada. La transacción genera expectativas tanto en la afición del Betis como en la de la liga española.

Según abc.es, el Betis cerró el mercado con el fichaje de Ceballos y la venta de Pablo García, completando así sus movimientos de última hora. El Desmarque transmitió en directo el anuncio del último día del mercado, confirmando que ambos jugadores salieron del club. Diario de Sevilla indica que, aunque la llegada de Ceballos fue bienvenida, el técnico Pellegrini no quedó del todo satisfecho con la negociación.

Diario AS dio la confirmación oficial: Ceballos vuelve al Betis, justo después de nueve años alejado del equipo. La noticia, también citada por Diez.HN, subraya que el jugador ha dejado atrás al Real Madrid para reencontrarse con el club de sus amores. Con el fichaje ya registrado, el Betis entra en la próxima fase de preparación, mientras el Real Madrid deberá ajustar su plantilla antes del arranque de la competición.