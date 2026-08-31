“Mentiría si dijera que no duele”: Jeremy de León se despide oficialmente del Real Madrid

Los seguidores del Real Madrid lamentan la salida de Jeremy de León, quien admitió que “mentiría si dijera que no duele”. La frase, publicada en varios medios, sorprende al público porque el joven puertorriqueño había sido catalogado como un talismán dentro del equipo. La reacción combina gratitud por su paso y una punzante sensación de pérdida.

El anuncio llegó cuando el club catalán Unión Deportiva San Andreu confirmó su fichaje. El traspaso, reportado por Metro Puerto Rico y Mundo Deportivo, refleja la búsqueda de continuidad en su desarrollo. as.com, NotiCel y marca.com publicaron también la despedida, citando la frase del jugador y resaltando su papel como “talismán” de la decimoquinta. La información aún no detalla el contrato ni el objetivo del San Andreu con el nuevo fichaje.

La cuestión que queda es cómo influirá su experiencia en la cantera del Madrid en el desempeño del equipo catalán al iniciar la próxima temporada.