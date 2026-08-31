“Mentiría si dijera que no duele”: Jeremy de León se despide oficialmente del Real Madrid
Jeremy de León abandona el Real Madrid, llevando su 'talismán' a la U.D. San Andreu y dejando una sensación de dolor entre los fans.
El resumen
Los seguidores del Real Madrid lamentan la salida de Jeremy de León, quien admitió que “mentiría si dijera que no duele”. La frase, publicada en varios medios, sorprende al público porque el joven puertorriqueño había sido catalogado como un talismán dentro del equipo. La reacción combina gratitud por su paso y una punzante sensación de pérdida.
El anuncio llegó cuando el club catalán Unión Deportiva San Andreu confirmó su fichaje. El traspaso, reportado por Metro Puerto Rico y Mundo Deportivo, refleja la búsqueda de continuidad en su desarrollo. as.com, NotiCel y marca.com publicaron también la despedida, citando la frase del jugador y resaltando su papel como “talismán” de la decimoquinta. La información aún no detalla el contrato ni el objetivo del San Andreu con el nuevo fichaje.
La cuestión que queda es cómo influirá su experiencia en la cantera del Madrid en el desempeño del equipo catalán al iniciar la próxima temporada.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (88% respaldado) Actualizado hace 5 h.
Cobertura (8)
- Jeremy de León cierra su etapa en el Real Madrid Castilla y pasa al Sant Andreu elnuevodia.com · hace 9 h
- Jéremy de León se despide del Real Madrid: “Mentiría si dijera que no duele” as.com · hace 9 h
- Jeremy de León pasa al club catalán Unión Deportiva San Andreu noticel.com · hace 9 h
- “Duele cerrar una etapa”: Jeremy de León, el “amuleto” boricua de la Champions, se despide del Real Madrid Metro Puerto Rico · hace 9 h
- Jeremy de León, el talismán de Carletto, se marcha al Sant Andreu Mundo Deportivo · hace 9 h
- Jeremy de León pasa al club catalán Unión Deportiva San Andreu NotiCel · hace 9 h
- El 'talismán' de la Decimoquinta se despide del Real Madrid: "Mentiría si dijera que no duele" marca.com · hace 9 h
- “Mentiría si dijera que no duele”: Jeremy de León se despide oficialmente del Real Madrid Primera Hora · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿A qué club se ha transferido Jeremy de León?
Al club catalán Unión Deportiva San Andreu.
¿Cuál fue la frase que utilizó al despedirse del Real Madrid?
“Mentiría si dijera que no duele”.
¿Qué papel le atribuían los medios en el Real Madrid?
Lo describieron como ‘talismán’ o ‘amuleto’ del equipo, especialmente durante la Champions.
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