Militar colombiano de Legión Extranjera de Francia se fugó de secuestradores de Farc en Nariño

Revista Semana confirmó que José Olger Melo, integrante de la Legión Extranjera Francesa, fue secuestrado por disidencias de las Farc en el departamento de Nariño y logró escapar. El mismo día, El Tiempo añadió que los secuestradores pertenecían a la facción liderada por 'Iván Mordisco'.

Una publicación en facebook.com informó que Melo alcanzó por sus propios medios una subestación policial en Policarpa y, desde allí, fue trasladado a Pasto, donde permanece bajo observación médica mientras avanzan las investigaciones. El Colombiano se refiere al protagonista como militar colombiano de la Legión Extranjera, mientras que Revista Semana, Infobae y El Tiempo lo describen como miembro de la Legión Francesa, creando una diferencia en la atribución de su nacionalidad.

Todas las fuentes coinciden en que José Olger Melo sigue en Pasto bajo vigilancia médica y que las autoridades continúan investigando las circunstancias del secuestro y la fuga.