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Militar colombiano de Legión Extranjera de Francia se fugó de secuestradores de Farc en Nariño

Un soldado de la Legión Extranjera Francesa escapa de secuestradores de las Farc en Nariño y llega a Pasto bajo observación médica

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El resumen

Revista Semana confirmó que José Olger Melo, integrante de la Legión Extranjera Francesa, fue secuestrado por disidencias de las Farc en el departamento de Nariño y logró escapar. El mismo día, El Tiempo añadió que los secuestradores pertenecían a la facción liderada por &#039;Iván Mordisco&#039;.

Una publicación en facebook.com informó que Melo alcanzó por sus propios medios una subestación policial en Policarpa y, desde allí, fue trasladado a Pasto, donde permanece bajo observación médica mientras avanzan las investigaciones. El Colombiano se refiere al protagonista como militar colombiano de la Legión Extranjera, mientras que Revista Semana, Infobae y El Tiempo lo describen como miembro de la Legión Francesa, creando una diferencia en la atribución de su nacionalidad.

Todas las fuentes coinciden en que José Olger Melo sigue en Pasto bajo vigilancia médica y que las autoridades continúan investigando las circunstancias del secuestro y la fuga.

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Respuestas rápidas

¿Quién es la persona que escapó de los secuestradores?

José Olger Melo, identificado como integrante de la Legión Extranjera Francesa (y descrito como militar colombiano por El Colombiano).

¿A dónde llegó después de la fuga?

Llegó a una subestación policial en Policarpa y fue trasladado a Pasto, donde está bajo observación médica.

¿Qué diferencia hay entre los informes de los medios respecto a su nacionalidad?

El Colombiano lo califica de militar colombiano, mientras que Revista Semana, Infobae y El Tiempo lo nombran miembro de la Legión Francesa, indicando una discrepancia en la atribución de nacionalidad.

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José Olger Melo Legión Extranjera Francesa FARC Nariño Pasto

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