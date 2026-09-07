Militar colombiano de Legión Extranjera de Francia se fugó de secuestradores de Farc en Nariño
Un soldado de la Legión Extranjera Francesa escapa de secuestradores de las Farc en Nariño y llega a Pasto bajo observación médica
El resumen
Revista Semana confirmó que José Olger Melo, integrante de la Legión Extranjera Francesa, fue secuestrado por disidencias de las Farc en el departamento de Nariño y logró escapar. El mismo día, El Tiempo añadió que los secuestradores pertenecían a la facción liderada por 'Iván Mordisco'.
Una publicación en facebook.com informó que Melo alcanzó por sus propios medios una subestación policial en Policarpa y, desde allí, fue trasladado a Pasto, donde permanece bajo observación médica mientras avanzan las investigaciones. El Colombiano se refiere al protagonista como militar colombiano de la Legión Extranjera, mientras que Revista Semana, Infobae y El Tiempo lo describen como miembro de la Legión Francesa, creando una diferencia en la atribución de su nacionalidad.
Todas las fuentes coinciden en que José Olger Melo sigue en Pasto bajo vigilancia médica y que las autoridades continúan investigando las circunstancias del secuestro y la fuga.
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Cobertura (7)
- Cuatro días en la selva: así escapó un cabo de la Legión Francesa de las disidencias de las FARC france24.com · hace 8 h
- Un legionario francés que estaba secuestrado en Colombia se fuga y consigue contactar con la Policía tras cuatro días de caminata El Mundo · hace 8 h
- José Olger Melo, miembro de la Legión Francesa que estaba secuestrado en Nariño, escapó de las disidencias de las Farc Revista Semana · hace 8 h
- El hombre llegó por sus propios medios a una subestación de Policía en Policarpa y posteriormente fue trasladado a Pasto, donde permanece bajo observación médica mientras avanzan las investigaciones facebook.com · hace 8 h
- Los detalles del caso del miembro de la Legión Francesa que estaba secuestrado en Nariño y que se escapó de las disidencias de 'Iván Mordisco' El Tiempo · hace 8 h
- José Olger Melo, miembro de la Legión Extranjera del Ejército Francés, escapó de las disidencias de las Farc: así fue su fuga en Nariño Infobae · hace 8 h
- Militar colombiano de Legión Extranjera de Francia se fugó de secuestradores de Farc en Nariño El Colombiano · hace 8 h
Respuestas rápidas
¿Quién es la persona que escapó de los secuestradores?
José Olger Melo, identificado como integrante de la Legión Extranjera Francesa (y descrito como militar colombiano por El Colombiano).
¿A dónde llegó después de la fuga?
Llegó a una subestación policial en Policarpa y fue trasladado a Pasto, donde está bajo observación médica.
¿Qué diferencia hay entre los informes de los medios respecto a su nacionalidad?
El Colombiano lo califica de militar colombiano, mientras que Revista Semana, Infobae y El Tiempo lo nombran miembro de la Legión Francesa, indicando una discrepancia en la atribución de nacionalidad.
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