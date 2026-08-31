Tres menores de edad figuran entre los muertos durante el bombardeo contra las disidencias de alias Calarcá en Guaviare

El ataque, señalado como una operación militar, dejó como saldo diez muertos, entre los cuales se encontraban tres niños. El operativo fue llevado a cabo por fuerzas del Estado en territorio forestal de la región. Abelardo De La Espriella, citado por Revista Semana, declaró “Todo mi respaldo a las operaciones militares” y enfatizó su apoyo total al accionar que condujo al bombardeo.

En respuesta, el Ministerio de Defensa y las FFMM, según Caracol Radio, defendieron la acción alegando que los menores eran combatientes y formaban parte de la estructura de la disidencia. Los funcionarios argumentaron que la presencia de combatientes menores complicaba la distinción entre población civil y guerrilla. El Espectador confirmó que los tres menores murieron durante el bombardeo ordenado, según su cobertura, y elpais.com.co reiteró estos datos, manteniendo la controversia en la esfera pública sobre la participación de menores en combate.

Hasta el momento, la información disponible se limita a la confirmación de los fallecimientos y a las justificaciones oficiales presentadas por las autoridades militares. Organizaciones de la sociedad civil han pedido una investigación independiente, aunque ninguna ha anunciado resultados hasta ahora.