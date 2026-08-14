TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
▲ En su punto Mundo

Abelardo De La Espriella lanza fuerte advertencia a alias Mordisco tras golpe a disidencias: “Tiene los días contados. Voy por ti”

Colombia celebra golpes contra las disidencias de la FARC mientras el ministro De La Espriña amenaza con acabar a alias Mordisco.

7fuentes
7artículos
23velocidad
+132%desde la primera detección
hace 2 hprimera detección

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

El resumen

La declaración, publicada por Semana.com, sorprende porque llega justo después de una serie de operativos que han debilitado a la estructura criminal. Pulzo describió un operativo militar en Mapiripán que permitió el rescate de un comerciante secuestrado y de una menor bajo control de las disidencias. El Tiempo identificó al abatido ese domingo como alias El Ruso, cabecilla de la facción ‘Iván Mordisco’, y detalló los crímenes que lo motivaron.

Reading Eagle y la agencia local confirmaron la muerte de otro importante cabecilla de esas disidencias. Además, el sitio árabe سانا informó que el presidente anunció la muerte de seis guerrilleros vinculados al mismo grupo. AlbertoNews informó la captura de tres integrantes de la banda criminal.

Tampoco se ha precisado si la operación de rescate y los asesinatos forman parte de una campaña coordinada. Estos vacíos dejan abierta la posibilidad de nuevos enfrentamientos en los próximos días.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 45 min.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué logró el operativo militar en Mapiripán?

Según Pulzo, el operativo permitió el rescate de un comerciante secuestrado y de una menor que estaban bajo control de las disidencias.

¿Quién era alias El Ruso y qué ocurrió con él?

El Tiempo informó que alias El Ruso, cabecilla de la facción ‘Iván Mordisco’, fue abatido por las Fuerzas Militares el domingo.

¿Qué declaración hizo Abelardo De La Espriña sobre alias Mordisco?

Semana.com citó a De La Espriña diciendo que alias Mordisco ‘tiene los días contados. Voy por ti’.

Temas

Abelardo De La Espriña alias Mordisco FARC Mapiripán Colombia

Tendencias relacionadas