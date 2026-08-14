Abelardo De La Espriella lanza fuerte advertencia a alias Mordisco tras golpe a disidencias: “Tiene los días contados. Voy por ti”

La declaración, publicada por Semana.com, sorprende porque llega justo después de una serie de operativos que han debilitado a la estructura criminal. Pulzo describió un operativo militar en Mapiripán que permitió el rescate de un comerciante secuestrado y de una menor bajo control de las disidencias. El Tiempo identificó al abatido ese domingo como alias El Ruso, cabecilla de la facción ‘Iván Mordisco’, y detalló los crímenes que lo motivaron.

Reading Eagle y la agencia local confirmaron la muerte de otro importante cabecilla de esas disidencias. Además, el sitio árabe سانا informó que el presidente anunció la muerte de seis guerrilleros vinculados al mismo grupo. AlbertoNews informó la captura de tres integrantes de la banda criminal.

Tampoco se ha precisado si la operación de rescate y los asesinatos forman parte de una campaña coordinada. Estos vacíos dejan abierta la posibilidad de nuevos enfrentamientos en los próximos días.