Abelardo De La Espriella lanza fuerte advertencia a alias Mordisco tras golpe a disidencias: “Tiene los días contados. Voy por ti”
Colombia celebra golpes contra las disidencias de la FARC mientras el ministro De La Espriña amenaza con acabar a alias Mordisco.
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El resumen
La declaración, publicada por Semana.com, sorprende porque llega justo después de una serie de operativos que han debilitado a la estructura criminal. Pulzo describió un operativo militar en Mapiripán que permitió el rescate de un comerciante secuestrado y de una menor bajo control de las disidencias. El Tiempo identificó al abatido ese domingo como alias El Ruso, cabecilla de la facción ‘Iván Mordisco’, y detalló los crímenes que lo motivaron.
Reading Eagle y la agencia local confirmaron la muerte de otro importante cabecilla de esas disidencias. Además, el sitio árabe سانا informó que el presidente anunció la muerte de seis guerrilleros vinculados al mismo grupo. AlbertoNews informó la captura de tres integrantes de la banda criminal.
Tampoco se ha precisado si la operación de rescate y los asesinatos forman parte de una campaña coordinada. Estos vacíos dejan abierta la posibilidad de nuevos enfrentamientos en los próximos días.
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Cobertura (7)
- Operativo militar en Mapiripán permite rescate de comerciante secuestrado y una menor en poder de disidencias FARC pulzo.com · hace 3 h
- ¿Quién era alias El Ruso, abatido este domingo por las Fuerzas Militares? Los crímenes por los que debía pagar este cabecilla de 'Iván Mordisco' El Tiempo · hace 3 h
- Regresó a la libertad empresario que estuvo casi un año secuestrado por las disidencias de Mordisco Revista Semana · hace 3 h
- Gobierno de Colombia anuncia la muerte de importante cabecilla de disidencias de las FARC Reading Eagle · hace 3 h
- Presidente colombiano anuncia la muerte de seis guerrilleros سانا · hace 3 h
- Golpe a las disidencias de las FARC en Colombia: rescatan a secuestrado y capturan a tres integrantes de la banda criminal AlbertoNews - Periodismo sin censura · hace 3 h
- Abelardo De La Espriella lanza fuerte advertencia a alias Mordisco tras golpe a disidencias: “Tiene los días contados. Voy por ti” semana.com · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué logró el operativo militar en Mapiripán?
Según Pulzo, el operativo permitió el rescate de un comerciante secuestrado y de una menor que estaban bajo control de las disidencias.
¿Quién era alias El Ruso y qué ocurrió con él?
El Tiempo informó que alias El Ruso, cabecilla de la facción ‘Iván Mordisco’, fue abatido por las Fuerzas Militares el domingo.
¿Qué declaración hizo Abelardo De La Espriña sobre alias Mordisco?
Semana.com citó a De La Espriña diciendo que alias Mordisco ‘tiene los días contados. Voy por ti’.
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