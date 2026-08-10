Abelardo De la Espriella dio el primer gran golpe a las Farc y al Clan del Golfo en ofensiva militar (VIDEO)
Colombia sorprende al eliminar líderes de FARC y Clan del Golfo en la primera gran ofensiva, dejando a la ciudadanía entre el alivio y la incertidumbre.
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El resumen
El presidente Abelardo De la Espriña, en una rueda de prensa, ordenó a la Fuerza Pública “Los vamos a cazar” y autorizó operativos coordinados que culminaron con la eliminación de los jefes de la facción ‘Mordisco’ y de un cabecilla importante del Clan del Golfo en Antioquia, señalando que la acción busca desarticular la capacidad de comando de los grupos. La pregunta que queda es cómo evolucionará la estrategia militar y si los próximos operativos ampliarán el alcance de la ofensiva.
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Cobertura (5)
- Abelardo De La Espriella informa al país contundentes golpes de la Fuerza Pública y revela orden que dio: “Los vamos a cazar” Revista Semana · hace 11 h
- Abelardo de la Espriella confirma la muerte de jefes de disidencia de “Mordisco” y del Clan del Golfo tras operativos El Espectador · hace 11 h
- Presidente De La Espriella destaca muerte de alias Ruso, de las disidencias de 'Mordisco', y reporta golpe al ‘clan del Golfo' en Antioquia El Tiempo · hace 11 h
- Gobierno de Colombia anuncia la muerte de importante cabecilla de disidencias de las FARC San Antonio Express-News · hace 11 h
- Abelardo De la Espriella dio el primer gran golpe a las Farc y al Clan del Golfo en ofensiva militar (VIDEO) LaPatilla.com · hace 11 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Abelardo De la Espriña?
Abelardo De la Espriña es el presidente de Colombia y, según declaraciones oficiales, dio la orden a la Fuerza Pública de “Los vamos a cazar” para atacar a los grupos armados.
¿Qué grupos fueron impactados por la operación?
La operación afectó a disidencias de las FARC, a la facción ‘Mordisco’ y al Clan del Golfo, con la muerte de sus principales líderes según la información de varios medios.
¿Qué indica este primer gran golpe para la estrategia de seguridad?
El éxito muestra una ofensiva coordinada de la Fuerza Pública contra los grupos armados; la cobertura sugiere que podrían seguirse operativos similares, aunque los detalles futuros no se han especificado.
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