Abelardo De la Espriella dio el primer gran golpe a las Farc y al Clan del Golfo en ofensiva militar (VIDEO)

El presidente Abelardo De la Espriña, en una rueda de prensa, ordenó a la Fuerza Pública “Los vamos a cazar” y autorizó operativos coordinados que culminaron con la eliminación de los jefes de la facción ‘Mordisco’ y de un cabecilla importante del Clan del Golfo en Antioquia, señalando que la acción busca desarticular la capacidad de comando de los grupos. La pregunta que queda es cómo evolucionará la estrategia militar y si los próximos operativos ampliarán el alcance de la ofensiva.