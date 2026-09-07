Rafael Dudamel previo al duelo entre Deportivo Cali y Atlético Nacional: “Hemos tenido mucha autocrítica y reflexiones internas”
Con un mes sin victorias, Dudamel enfrenta la presión antes del choque sin público contra Nacional.
El resumen
Deportivo Cali lleva un mes sin ganar y se prepara para enfrentar a Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa BetPlay, un duelo decisivo para mantener viva la esperanza de avanzar a cuartos de final. Rafael Dudamel ha respondido a los rumores de su salida declarando que "sería un cobarde, no pasa por mi mente dar un paso al costado en el Cali" y subrayando que el equipo ha tenido "mucha autocrítica y reflexiones internas". Estas declaraciones aparecen en Noticias Caracol y el sitio elfutbolero.com.co, mientras ESPN Deportes resume su postura sobre la continuidad.
El enfrentamiento se jugará en el Estadio Atanasio Girardot bajo una sanción que impide la presencia de público, según la Dimayor y la publicación en Facebook de la entidad. Atlético Nacional ha lanzado una campaña para incentivar a sus hinchas a comprar en los comercios alrededor del estadio, como reportan El Colombiano, Infobae y Yahoo News. Además, la designación de los árbitros ha sido confirmada por Win Sports y la Federación Colombiana de Futbol, garantizando que el equipo arbitral esté definido antes del encuentro.
El resultado determinará quién avanza a cuartos de final y mantendrá en el foco la dirección de Dudamel; una victoria podría aliviar la presión sobre su mandato, mientras una derrota aumentará las especulaciones sobre un posible cambio técnico antes de los próximos compromisos del club.
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Respuestas rápidas
¿Qué dijo Rafael Dudamel sobre su permanencia en el equipo?
Dudamel declaró que no contempla dar un paso al costado y que sería un cobarde, enfatizando que el equipo ha tenido mucha autocrítica y reflexiones internas.
¿Por qué el partido se jugará sin público?
La Dimayor impuso una sanción que obliga a que el encuentro se dispute a puerta cerrada, medida confirmada en la publicación oficial de la entidad.
¿Qué iniciativa lanzó Atlético Nacional para la comunidad alrededor del estadio?
El club invitó a sus hinchas a comprar en los comercios del Atanasio Girardot, con el objetivo de apoyar a los tenderos locales durante el día del partido.
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