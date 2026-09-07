Rafael Dudamel previo al duelo entre Deportivo Cali y Atlético Nacional: “Hemos tenido mucha autocrítica y reflexiones internas”

Deportivo Cali lleva un mes sin ganar y se prepara para enfrentar a Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa BetPlay, un duelo decisivo para mantener viva la esperanza de avanzar a cuartos de final. Rafael Dudamel ha respondido a los rumores de su salida declarando que "sería un cobarde, no pasa por mi mente dar un paso al costado en el Cali" y subrayando que el equipo ha tenido "mucha autocrítica y reflexiones internas". Estas declaraciones aparecen en Noticias Caracol y el sitio elfutbolero.com.co, mientras ESPN Deportes resume su postura sobre la continuidad.

El enfrentamiento se jugará en el Estadio Atanasio Girardot bajo una sanción que impide la presencia de público, según la Dimayor y la publicación en Facebook de la entidad. Atlético Nacional ha lanzado una campaña para incentivar a sus hinchas a comprar en los comercios alrededor del estadio, como reportan El Colombiano, Infobae y Yahoo News. Además, la designación de los árbitros ha sido confirmada por Win Sports y la Federación Colombiana de Futbol, garantizando que el equipo arbitral esté definido antes del encuentro.

El resultado determinará quién avanza a cuartos de final y mantendrá en el foco la dirección de Dudamel; una victoria podría aliviar la presión sobre su mandato, mientras una derrota aumentará las especulaciones sobre un posible cambio técnico antes de los próximos compromisos del club.