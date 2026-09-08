“El Niño” se fortalece y amenaza con marcar un récord: NOAA anticipa cambios de lluvia y temperatura

El Niño está alcanzando una intensidad sin precedentes y, según la agencia NOAA, podría establecer un nuevo récord de temperatura y patrones de precipitación. Ya se observan cambios de lluvia y calor en América Latina, como reportan RFI e Infobae. Los agricultores, los productores de alimentos y los consumidores son los principales en riesgo, pues la escasez de agua y la variación climática pueden reducir cosechas y elevar precios. EL CEO calcula que el ‘súper’ Niño podría provocar pérdidas globales de 986,000 millones de dólares en 2027. En Europa, la combinación de olas de calor, sequías prolongadas y la reducción de reservas energéticas está generando una severa tensión en el sistema energético, según una publicación en Instagram. Asimismo, El País advierte que los mercados del café y el cacao se tensan frente a la amenaza climática.

Sin embargo, la cobertura también menciona incertidumbres. La Organización Meteorológica Mundial indica que el calor extremo se agravará y el Niño podría mantenerse intensificado hasta febrero de 2027, sin detallar la magnitud exacta del impacto. En Honduras, el gobierno de Asfura y el Programa Mundial de Alimentos han reforzado una respuesta conjunta ante la sequía, pero la efectividad de esas medidas aún depende de la evolución del fenómeno. Otros países de la región aparecen en un mapa de los más afectados, según la Revista Mercado, pero los detalles permanecen limitados. El riesgo para la seguridad alimentaria es particularmente grave. La ONU advierte, a través de France 24, que El Niño podría dejar en inseguridad alimentaria a millones de personas en Latinoamérica.

La presión sobre cultivos como café, cacao y otros productos básicos ya se refleja en los mercados, generando preocupación entre los exportadores y consumidores. La combinación de sequías, aumento de temperatura y alteraciones de lluvia pone en riesgo la disponibilidad de alimentos y eleva la vulnerabilidad de comunidades rurales. En los próximos días, la atención se centrará en los pronósticos actualizados de NOAA y en la respuesta de gobiernos y organismos internacionales. Se seguirán las iniciativas de ayuda en Honduras y en los países identificados en el mapa de la Revista Mercado. Los analistas observarán si la tensión en el sistema energético europeo se traduce en interrupciones de suministro, y si los riesgos económicos señalados por Bloomberg se materializan en los mercados financieros. El seguimiento de estos indicadores definirá la magnitud del impacto global.