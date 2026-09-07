El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, señaló que la vía más rápida para resolver la disputa nuclear con Irán es que Teherán acepte el acceso a sus instalaciones nucleares, según informó Infobae. La petición surge en un contexto donde el número de kilogramos de uranio enriquecido sin verificar alcanzó los 440 kg, cifra que el OIEA ya había reportado como pendiente de inspección. Posteriormente, diariobitcoin.com confirmó que Irán ha suspendido la cooperación con el organismo y dejó sin verificar los 440 kg de uranio.

Vietnam.vn reportó que Estados Unidos está intensificando la presión y reclutando a sus aliados en la campaña contra el programa nuclear iraní. Diario Versión Final citó una advertencia de Teherán sobre posibles acciones recíprocas ante cualquier resolución de la ONU, mientras RFI recordó que el OIEA insta a la cooperación para evitar una remisión al Consejo de Seguridad. Las distintas coberturas revelan una tensión creciente: Irán suspende la verificación mientras el OIEA presiona para evitar una escalada en el Consejo de Seguridad, y EE.

UU. amplía la presión diplomática. No se ha reportado un acuerdo inmediato, por lo que la situación permanece estancada y la comunidad internacional sigue intentando conseguir que Teherán se comprometa con el control nuclear.