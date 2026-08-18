La ex ministra ecuatoriana Ivonne Baki fue postulada para suceder a António Guterres al frente de la ONU

Tonga formalizó la candidatura de la diplomática ecuatoriana Ivonne Baki para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, según los registros informativos iniciales de El Universo. La postulación sitúa a Baki directamente en la carrera por la sucesión de António Guterres al frente del organismo internacional.

Posteriores coberturas de medios como BioBioChile, El Nuevo Herald, France 24 e Infobae ampliaron la noticia al confirmar su nominación y señalarla como una nueva contendiente en el proceso para liderar la ONU, coincidiendo en su perfil como ex ministra y diplomática de Ecuador. La información difundida de manera unánime por los cinco medios consultados se limita a confirmar la postulación oficial de Baki y su ingreso a la contienda por la Secretaría General, sin registrarse contradicciones entre las fuentes sobre los hechos reportados.