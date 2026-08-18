La ex ministra ecuatoriana Ivonne Baki fue postulada para suceder a António Guterres al frente de la ONU
La diplomática y ex ministra ecuatoriana Ivonne Baki ha sido formalmente postulada para suceder a António Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU.
El resumen
Tonga formalizó la candidatura de la diplomática ecuatoriana Ivonne Baki para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, según los registros informativos iniciales de El Universo. La postulación sitúa a Baki directamente en la carrera por la sucesión de António Guterres al frente del organismo internacional.
Posteriores coberturas de medios como BioBioChile, El Nuevo Herald, France 24 e Infobae ampliaron la noticia al confirmar su nominación y señalarla como una nueva contendiente en el proceso para liderar la ONU, coincidiendo en su perfil como ex ministra y diplomática de Ecuador. La información difundida de manera unánime por los cinco medios consultados se limita a confirmar la postulación oficial de Baki y su ingreso a la contienda por la Secretaría General, sin registrarse contradicciones entre las fuentes sobre los hechos reportados.
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Cobertura (5)
- Tonga formaliza la candidatura de Ivonne Baki a la Secretaría General de la ONU El Universo · hace 6 h
- Nueva rival para Bachelet: confirman candidatura de ecuatoriana Ivonne Baki para liderar la ONU BioBioChile · hace 6 h
- Diplomática ecuatoriana Ivonne Baki es nominada como candidata para dirigir la ONU El Nuevo Herald · hace 6 h
- Diplomática ecuatoriana A-Baki entra en la carrera para ser secretaria general de la ONU France 24 · hace 6 h
- La ex ministra ecuatoriana Ivonne Baki fue postulada para suceder a António Guterres al frente de la ONU Infobae · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Ivonne Baki?
Es una diplomática y ex ministra ecuatoriana cuya candidatura para la Secretaría General de la ONU fue formalizada por Tonga.
¿A quién busca suceder en el cargo?
La postulación apunta a suceder al actual secretario general de la ONU, António Guterres.
¿Qué medios informaron sobre la candidatura?
La noticia fue reportada por El Universo, BioBioChile, El Nuevo Herald, France 24 e Infobae.
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