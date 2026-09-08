EMFI: El Salvador “le torció” el brazo al FMI

La cobertura de Prensa Libre plantea preguntas sobre si el experimento ha sido un éxito o no. Infobae añadió que la tokenización está ganando espacio como alternativa de financiación para Mypes y el sector agropecuario, señalando que podría superar barreras de acceso al crédito tradicional.

Asimismo, eleconomista.net señaló que la reciente reforma de pensiones afectará particularmente al sector obrero, generando preocupación entre los sindicatos. En conjunto, La Prensa Gráfica describió la acción del gobierno como “torcerle el brazo” al FMI, indicando una postura firme frente al crédito internacional.

La negativa de Bukele a transferir reservas de bitcoin, según DW, refuerza la estrategia de preservar los activos digitales como respaldo financiero. Mientras tanto, la tokenización y la reforma de pensiones siguen generando discusión en los sectores productivo y laboral.