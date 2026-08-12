Alejandro Eder, alcalde de Cali, le envió mensaje a Nayib Bukele

Un avión peruano partió con 12,5 toneladas de ayuda humanitaria rumbo a los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia, según informó El Tiempo. Posteriormente, El Salvador anunció que enviará 100 toneladas de insumos de ayuda humanitaria, una cifra citada por el presidente Nayib Bukele.

Simultáneamente, CNN en Español señaló la llegada de equipos de rescate internacionales, mientras De la Espriella, funcionario de la ayuda, negó cualquier retraso y estableció condiciones para los rescatistas. En ese contexto, Revista Semana informó que Alejandro Eder, alcalde de Cali, le envió un mensaje al presidente salvadoreño.

La cobertura indica que la ayuda sigue llegando y que los intercambios entre autoridades locales y extranjeras continúan, sin nuevos datos sobre la magnitud de la respuesta.