Alejandro Eder, alcalde de Cali, le envió mensaje a Nayib Bukele
Tras el sismo de 7,4 en Colombia, Perú y El Salvador movilizan toneladas de ayuda mientras el alcalde de Cali escribe a Bukele.
El resumen
Un avión peruano partió con 12,5 toneladas de ayuda humanitaria rumbo a los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia, según informó El Tiempo. Posteriormente, El Salvador anunció que enviará 100 toneladas de insumos de ayuda humanitaria, una cifra citada por el presidente Nayib Bukele.
Simultáneamente, CNN en Español señaló la llegada de equipos de rescate internacionales, mientras De la Espriella, funcionario de la ayuda, negó cualquier retraso y estableció condiciones para los rescatistas. En ese contexto, Revista Semana informó que Alejandro Eder, alcalde de Cali, le envió un mensaje al presidente salvadoreño.
La cobertura indica que la ayuda sigue llegando y que los intercambios entre autoridades locales y extranjeras continúan, sin nuevos datos sobre la magnitud de la respuesta.
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Cobertura (8)
- Alejandro Eder, alcalde de Cali, le envió mensaje a Nayib Bukele Revista Semana · hace 2 h
- Llegó a Colombia primer avión con ayuda humanitaria enviado desde El Salvaldor Infobae · hace 2 h
- “No hemos excluido a ningún país”: canciller confirma llegada de ayuda internacional tras el terremoto El Colombiano · hace 2 h
- De la Espriella niega retraso en ayuda internacional: funcionario pone condiciones a rescatistas Eme Equis · hace 6 h
- Perú envía un avión con 12,5 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia El Tiempo · hace 6 h
- El Salvador enviará a Colombia 100 toneladas de insumos de ayuda humanitaria, dice Bukele Listín Diario · hace 6 h
- Rodeados de drama político, los rescatistas internacionales comienzan a llegar a Colombia CNN en Español · hace 6 h
- Alejandro Eder, alcalde de Cali, le envió mensaje a Nayib Bukele Revista Semana · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué tipo de ayuda está enviando Perú a Colombia?
Perú envió un avión con 12,5 toneladas de ayuda humanitaria.
¿Cuántas toneladas de insumos enviará El Salvador y quién lo anunció?
El Salvador enviará 100 toneladas de insumos de ayuda humanitaria, anuncio hecho por el presidente Nayib Bukele.
¿Cuál fue la última acción comunicada por el alcalde de Cali?
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, envió un mensaje a Nayib Bukele.
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