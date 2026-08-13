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Sismo sacude a El Salvador en la tarde de miércoles

Un sismo de magnitud 5.7 sacudió El Salvador con epicentro frente a la costa de Usulután y profundidad de 51 km.

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El resumen

Un movimiento telúrico de magnitud 5.7 sacudió la costa de El Salvador durante la tarde del miércoles, generando alarma y reportes de intensidad IV en Usulután, según los datos iniciales. La información sobre la magnitud del evento presenta variaciones en los reportes de diferentes fuentes, oscilando entre los registros de 5.5 y 5.7, además de una medición menor de 3.8 ubicada en el Océano Pacífico Norte cerca de San Miguel.

El sismo principal, localizado frente a la costa oriental salvadoreña, también se percibió en los territorios vecinos de Honduras y Nicaragua, de acuerdo con la cobertura disponible. Las autoridades pertinentes, específicamente el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador, afirmaron de manera preliminar que no existe alerta de tsunami tras el movimiento telúrico, mientras la cobertura no detalla mayores daños materiales o personales.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue la magnitud del sismo en El Salvador?

Los reportes sitúan la magnitud entre 5.5 y 5.7, con un registro adicional de magnitud 3.8.

¿Dónde se localizó el epicentro?

El epicentro se ubicó frente a la costa de Usulután, en la zona oriental salvadoreña, a una profundidad de 51 kilómetros.

¿Existe alerta de tsunami?

No, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador afirmó que no hay alerta de tsunami.

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