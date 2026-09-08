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Escala la guerra de Miss Universe: Nawat lanza seria advertencia al Gobierno de Puerto Rico

Nawat advierte al Gobierno de Puerto Rico y la disputa de Miss Universe se intensifica con riesgo para Tailandia

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El resumen

Nawat lanzó una seria advertencia al Gobierno de Puerto Rico, marcando una escalada en la disputa alrededor del certamen Miss Universe 2026. La advertencia fue presentada por MU East ante la Oficina de Turismo, según informó El Vocero de Puerto Rico. Este acto intensifica la confrontación entre organizadores del concurso y autoridades locales, situando a Puerto Rico en el centro del conflicto.

Al mismo tiempo, varios medios latinoamericanos —El Diario NY, El Informador, MILENIO, Chic Magazine y La Razón de México— destacan que Miss Tailandia 2026 podría quedar fuera del concurso debido a una disputa interna. La falta de claridad sobre el conflicto interno plantea dudas sobre la participación del país asiático en el evento. La incertidumbre alimenta la cobertura internacional y pone presión sobre los organizadores para resolver la cuestión antes de la apertura oficial del concurso.

El próximo paso será la respuesta del Gobierno puertorriqueño a la advertencia y la decisión final de la organización Miss Universe sobre la elegibilidad de Tailandia. Mientras tanto, la comunidad de seguidores y los participantes observarán si se llegan a acuerdos que permitan la continuidad del certamen sin mayores interrupciones.

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Cobertura (12)

Respuestas rápidas

¿Qué implica la advertencia de Nawat al Gobierno de Puerto Rico?

Según El Vocero de Puerto Rico, Nawat, a través de MU East, presentó una serie de reclamos ante la Oficina de Turismo, señalando un conflicto que afecta la organización del certamen Miss Universe 2026.

¿Por qué se dice que Miss Tailandia 2026 podría quedar fuera del concurso?

Diversos medios, entre ellos El Diario NY y MILENIO, informan que una disputa interna dentro del delegación tailandesa está poniendo en riesgo su participación en Miss Universe 2026.

¿Qué actores están involucrados en la disputa actual de Miss Universe?

La Oficina de Turismo de Puerto Rico, MU East, la organización Miss Universe y la delegación de Tailandia son los principales actores mencionados en la cobertura.

Temas

Miss Universe 2026 Nawat Puerto Rico Thailand MU East

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