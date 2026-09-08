Escala la guerra de Miss Universe: Nawat lanza seria advertencia al Gobierno de Puerto Rico

Nawat lanzó una seria advertencia al Gobierno de Puerto Rico, marcando una escalada en la disputa alrededor del certamen Miss Universe 2026. La advertencia fue presentada por MU East ante la Oficina de Turismo, según informó El Vocero de Puerto Rico. Este acto intensifica la confrontación entre organizadores del concurso y autoridades locales, situando a Puerto Rico en el centro del conflicto.

Al mismo tiempo, varios medios latinoamericanos —El Diario NY, El Informador, MILENIO, Chic Magazine y La Razón de México— destacan que Miss Tailandia 2026 podría quedar fuera del concurso debido a una disputa interna. La falta de claridad sobre el conflicto interno plantea dudas sobre la participación del país asiático en el evento. La incertidumbre alimenta la cobertura internacional y pone presión sobre los organizadores para resolver la cuestión antes de la apertura oficial del concurso.

El próximo paso será la respuesta del Gobierno puertorriqueño a la advertencia y la decisión final de la organización Miss Universe sobre la elegibilidad de Tailandia. Mientras tanto, la comunidad de seguidores y los participantes observarán si se llegan a acuerdos que permitan la continuidad del certamen sin mayores interrupciones.