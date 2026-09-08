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Precios de gasolinas extra, ecopaís y diésel bajarán 3 centavos más, anunció el presidente Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa anunció una nueva reducción en los precios de las gasolinas extra, ecopaís y diésel en Ecuador.

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El resumen

El presidente Daniel Noboa anunció que los precios de las gasolinas extra, ecopaís y diésel bajarán tres centavos más, según informan medios como eluniverso.com, Infobae y Xinhua Español. Esta medida sitúa la aplicación de los nuevos valores para el próximo 12 de septiembre, de acuerdo con elmercurio.com.ec.

En paralelo a este anuncio gubernamental, Petroecuador descartó un supuesto desabastecimiento de combustibles a escala nacional y aseguró el suministro de gasolina y diésel ante una mayor demanda en el país, según reportan Ecuavisa y El Comercio. Por otro lado, el gremio de gasolineras prevé que la gasolina Súper suba de precio en septiembre de 2026, manteniéndose expuesta a nuevas alzas según la cobertura de El Comercio y Primicias.

La situación actual combina la baja anunciada por el Ejecutivo para los combustibles regulados y las previsiones sobre el comportamiento de la gasolina Súper. La cobertura no especifica aún otros detalles sobre el impacto financiero a largo plazo ni las reacciones adicionales de los sectores involucrados.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Qué combustibles bajarán de precio y cuánto?

Las gasolinas extra, ecopaís y diésel bajarán tres centavos más, según el anuncio del presidente Daniel Noboa.

¿Cuándo se aplicará la reducción de precios?

Los precios de los combustibles bajarán este 12 de septiembre.

¿Qué ocurre con el abastecimiento y la gasolina Súper?

Petroecuador descartó desabastecimiento y aseguró el suministro ante mayor demanda, mientras que un gremio prevé un incremento en el precio de la gasolina Súper.

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Daniel Noboa Petroecuador Ecuador Gasolina

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