Precios de gasolinas extra, ecopaís y diésel bajarán 3 centavos más, anunció el presidente Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa anunció que los precios de las gasolinas extra, ecopaís y diésel bajarán tres centavos más, según informan medios como eluniverso.com, Infobae y Xinhua Español. Esta medida sitúa la aplicación de los nuevos valores para el próximo 12 de septiembre, de acuerdo con elmercurio.com.ec.

En paralelo a este anuncio gubernamental, Petroecuador descartó un supuesto desabastecimiento de combustibles a escala nacional y aseguró el suministro de gasolina y diésel ante una mayor demanda en el país, según reportan Ecuavisa y El Comercio. Por otro lado, el gremio de gasolineras prevé que la gasolina Súper suba de precio en septiembre de 2026, manteniéndose expuesta a nuevas alzas según la cobertura de El Comercio y Primicias.

La situación actual combina la baja anunciada por el Ejecutivo para los combustibles regulados y las previsiones sobre el comportamiento de la gasolina Súper. La cobertura no especifica aún otros detalles sobre el impacto financiero a largo plazo ni las reacciones adicionales de los sectores involucrados.