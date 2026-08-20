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Mundial Femenil 2027: Definen calendario y sedes para el torneo

El calendario y las sedes del Mundial Femenil 2027 en Brasil ya están fijados, definiendo el rumbo de la clasificación continental.

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El resumen

Se confirmó el calendario oficial y las ciudades sede del Mundial Femenil 2027, que se celebrará en Brasil. El sorteo de la fase preliminar de clasificación, publicado por CONMEBOL.com, muestra los enfrentamientos que determinarán los lugares restantes. dsports detalló los grupos y los horarios, mientras que ESPN Deportes reportó la confirmación del calendario global. Goal.com completó la información con la lista de selecciones ya clasificadas, subrayando la presencia de Brasil como anfitrión y la participación de equipos de América Latina y Asia. Estos datos orientan a las federaciones sobre los retos que enfrentarán en los próximos meses.

Ecuador recibió su cuadro de repechaje, enfrentando a Ghana, Sudáfrica y China‑Taipéi, según expreso.ec y Primicias. La Federación Colombiana de Futbol publicó el calendario de la selección colombiana femenina, confirmando sus compromisos previos al torneo. Yahoo resaltó los rivales de La Tri Femenina en la vía de repechaje, mientras que los seguidores de Ecuador podrán seguir los horarios y canales de transmisión indicados por los medios locales. La definición de fechas permite a los equipos planificar entrenamientos y viajes con antelación.

Con el calendario ya publicado, los próximos pasos incluyen los partidos de clasificación programados para los próximos meses y los repechajes que decidirán los últimos cupos. Las federaciones deberán ajustar sus preparativos según los horarios anunciados, mientras los seguidores esperan la apertura oficial del sorteo de grupos en la fase final del torneo.

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Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Cuándo se jugará la fase preliminar de clasificación para el Mundial Femenil 2027?

Según CONMEBOL.com, la fase preliminar se disputará de acuerdo al calendario oficial publicado, con fechas y horarios definidos en el sorteo anunciado.

¿Qué selecciones ya están confirmadas para el torneo en Brasil?

Goal.com publicó la lista completa de selecciones clasificadas, incluyendo al país anfitrión Brasil y los equipos que aseguraron su puesto a través de la clasificación.

¿Qué rivales enfrentará la selección de Ecuador en el repechaje?

Expreso.ec y Primicias informan que Ecuador se medirá contra Ghana, Sudáfrica y China‑Taipéi en su camino al Mundial 2027.

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