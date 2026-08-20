Mundial Femenil 2027: Definen calendario y sedes para el torneo

Se confirmó el calendario oficial y las ciudades sede del Mundial Femenil 2027, que se celebrará en Brasil. El sorteo de la fase preliminar de clasificación, publicado por CONMEBOL.com, muestra los enfrentamientos que determinarán los lugares restantes. dsports detalló los grupos y los horarios, mientras que ESPN Deportes reportó la confirmación del calendario global. Goal.com completó la información con la lista de selecciones ya clasificadas, subrayando la presencia de Brasil como anfitrión y la participación de equipos de América Latina y Asia. Estos datos orientan a las federaciones sobre los retos que enfrentarán en los próximos meses.

Ecuador recibió su cuadro de repechaje, enfrentando a Ghana, Sudáfrica y China‑Taipéi, según expreso.ec y Primicias. La Federación Colombiana de Futbol publicó el calendario de la selección colombiana femenina, confirmando sus compromisos previos al torneo. Yahoo resaltó los rivales de La Tri Femenina en la vía de repechaje, mientras que los seguidores de Ecuador podrán seguir los horarios y canales de transmisión indicados por los medios locales. La definición de fechas permite a los equipos planificar entrenamientos y viajes con antelación.

Con el calendario ya publicado, los próximos pasos incluyen los partidos de clasificación programados para los próximos meses y los repechajes que decidirán los últimos cupos. Las federaciones deberán ajustar sus preparativos según los horarios anunciados, mientras los seguidores esperan la apertura oficial del sorteo de grupos en la fase final del torneo.