Mundial Femenil 2027: Definen calendario y sedes para el torneo
El calendario y las sedes del Mundial Femenil 2027 en Brasil ya están fijados, definiendo el rumbo de la clasificación continental.
El resumen
Se confirmó el calendario oficial y las ciudades sede del Mundial Femenil 2027, que se celebrará en Brasil. El sorteo de la fase preliminar de clasificación, publicado por CONMEBOL.com, muestra los enfrentamientos que determinarán los lugares restantes. dsports detalló los grupos y los horarios, mientras que ESPN Deportes reportó la confirmación del calendario global. Goal.com completó la información con la lista de selecciones ya clasificadas, subrayando la presencia de Brasil como anfitrión y la participación de equipos de América Latina y Asia. Estos datos orientan a las federaciones sobre los retos que enfrentarán en los próximos meses.
Ecuador recibió su cuadro de repechaje, enfrentando a Ghana, Sudáfrica y China‑Taipéi, según expreso.ec y Primicias. La Federación Colombiana de Futbol publicó el calendario de la selección colombiana femenina, confirmando sus compromisos previos al torneo. Yahoo resaltó los rivales de La Tri Femenina en la vía de repechaje, mientras que los seguidores de Ecuador podrán seguir los horarios y canales de transmisión indicados por los medios locales. La definición de fechas permite a los equipos planificar entrenamientos y viajes con antelación.
Con el calendario ya publicado, los próximos pasos incluyen los partidos de clasificación programados para los próximos meses y los repechajes que decidirán los últimos cupos. Las federaciones deberán ajustar sus preparativos según los horarios anunciados, mientras los seguidores esperan la apertura oficial del sorteo de grupos en la fase final del torneo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 47 min.
Cobertura (9)
- Maracaná albergará la apertura y la final del Mundial femenino de 2027 France 24 · hace 5 h
- Así disputará Ecuador la Fase Preliminar rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 conmebol.com · hace 5 h
- Equipos clasificados para el Mundial femenino 2027: lista completa de selecciones que jugarán el torneo en Brasil Goal.com · hace 5 h
- Se sorteó la fase de clasificación para el Mundial Femenino 2027 en Brasil: todo lo que tenés que saber dsports · hace 5 h
- Se definieron los rivales de La Tri Femenina para llegar al Mundial FIFA por vía repechaje (FOTO) Yahoo · hace 5 h
- La Selección Colombia Femenina se alista: oficializado el calendario de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 Federación Colombiana de Futbol · hace 5 h
- Ecuador conocerá sus rivales para el repechaje al Mundial Femenino: hora y dónde ver expreso.ec · hace 5 h
- Ecuador se medirá a Ghana, Sudáfrica y China-Taipéi en su camino al Mundial femenino 2027 Primicias · hace 5 h
- Mundial Femenil 2027: Definen calendario y sedes para el torneo ESPN Deportes · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Cuándo se jugará la fase preliminar de clasificación para el Mundial Femenil 2027?
Según CONMEBOL.com, la fase preliminar se disputará de acuerdo al calendario oficial publicado, con fechas y horarios definidos en el sorteo anunciado.
¿Qué selecciones ya están confirmadas para el torneo en Brasil?
Goal.com publicó la lista completa de selecciones clasificadas, incluyendo al país anfitrión Brasil y los equipos que aseguraron su puesto a través de la clasificación.
¿Qué rivales enfrentará la selección de Ecuador en el repechaje?
Expreso.ec y Primicias informan que Ecuador se medirá contra Ghana, Sudáfrica y China‑Taipéi en su camino al Mundial 2027.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Murió el jefe de inteligencia de Ecuador en un accidente de helicóptero durante un viaje en Kenia
El gobierno de Ecuador confirma la muerte de su director de inteligencia en un accidente de helicóptero en Kenia.
Al menos 23 muertos al chocar un camión contra un autobús con pacientes rumbo al hospital en Brasil
Un trágico choque vial en Brasil deja al menos veintitrés fallecidos tras impactar un camión contra un vehículo de pasajeros.
La ex ministra ecuatoriana Ivonne Baki fue postulada para suceder a António Guterres al frente de la ONU
La diplomática y ex ministra ecuatoriana Ivonne Baki ha sido formalmente postulada para suceder a António Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU.
Qué se sabe del controvertido hallazgo de petróleo cerca del río Amazonas (y por qué Lula lo considera clave para acabar con los combustibles fósiles)
El hallazgo de petróleo de alta calidad en la desembocadura del Amazonas sorprende a Lula, que lo muestra como la clave para eliminar los combustibles fósiles
Fallece a los 98 años Laura Cardoso, icónica actriz brasileña con más de 80 años de carrera
El fallecimiento de la reconocida actriz brasileña Laura Cardoso a los 98 años genera profundo pesar en el mundo del espectáculo.
FIFA destituye a COO que se opuso a privatización del Mundial
La FIFA destituye a su director de operaciones, Kevin Lamour, tras expresar críticas y oposición al proyecto de privatización del Mundial impulsado por Gianni Infantino.