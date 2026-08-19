La ofensiva ucraniana agrava la escasez de combustible en Rusia: las reservas alcanzan solo a un tercio de las gasolineras

La ofensiva ucraniana con drones sobre refinerías rusas ha provocado una escasez de combustible en las calles que afecta a los conductores y genera restricciones en Moscú, según informan medios como Infobae y RFI. Los ataques continuos contra la infraestructura de refinación han reducido las reservas de carburante, dejando abastecidas únicamente a una tercera parte de las estaciones de servicio en el territorio ruso.

Posteriormente, coberturas adicionales de El Confidencial y Gestión detallan que Rusia ya ha comenzado a racionar la gasolina, una situación que, según señalan, podría tener repercusiones e implicaciones para el resto del mundo. En el plano local, Informat.ro reporta que los residentes de Volgogrado han sido sancionados tras presentar quejas públicas vinculadas directamente con la actual falta de suministro de combustible.

En cuanto a las discrepancias en la cobertura, los distintos medios no presentan contradicciones fundamentales sobre los hechos centrales de los ataques y el desabastecimiento, aunque divergen en el alcance global que atribuyen al problema y en las medidas punitivas específicas adoptadas contra ciudadanos descontentos en regiones particulares, manteniéndose el foco actual en la limitación del acceso al carburante para la población.