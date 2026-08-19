La ofensiva ucraniana agrava la escasez de combustible en Rusia: las reservas alcanzan solo a un tercio de las gasolineras
La ofensiva ucraniana con drones sobre refinerías agrava la escasez de combustible en Rusia y deja las reservas en un tercio de las gasolineras.
El resumen
La ofensiva ucraniana con drones sobre refinerías rusas ha provocado una escasez de combustible en las calles que afecta a los conductores y genera restricciones en Moscú, según informan medios como Infobae y RFI. Los ataques continuos contra la infraestructura de refinación han reducido las reservas de carburante, dejando abastecidas únicamente a una tercera parte de las estaciones de servicio en el territorio ruso.
Posteriormente, coberturas adicionales de El Confidencial y Gestión detallan que Rusia ya ha comenzado a racionar la gasolina, una situación que, según señalan, podría tener repercusiones e implicaciones para el resto del mundo. En el plano local, Informat.ro reporta que los residentes de Volgogrado han sido sancionados tras presentar quejas públicas vinculadas directamente con la actual falta de suministro de combustible.
En cuanto a las discrepancias en la cobertura, los distintos medios no presentan contradicciones fundamentales sobre los hechos centrales de los ataques y el desabastecimiento, aunque divergen en el alcance global que atribuyen al problema y en las medidas punitivas específicas adoptadas contra ciudadanos descontentos en regiones particulares, manteniéndose el foco actual en la limitación del acceso al carburante para la población.
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Cobertura (5)
- Rusia ya está racionando la gasolina. El resto del mundo también tiene motivos para temblar El Confidencial · hace 5 h
- Rusia se queda sin combustible en las calles mientras Ucrania sigue atacando refinerías Gestión · hace 5 h
- Los rusos de Volgogrado han sido sancionados por quejas relacionadas con la escasez de combustible Informat.ro · hace 5 h
- Rusia: los moscovitas enfrentan restricciones de combustible provocadas por los drones ucranianos RFI · hace 5 h
- La ofensiva ucraniana agrava la escasez de combustible en Rusia: las reservas alcanzan solo a un tercio de las gasolineras Infobae · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué causa la escasez de combustible en Rusia?
La escasez es provocada por la ofensiva de drones ucranianos dirigida contra las refinerías rusas.
¿Qué proporción de gasolineras cuenta con reservas según los reportes?
Las reservas de combustible alcanzan únicamente a un tercio de las gasolineras en Rusia.
¿Qué medidas se han tomado en relación con el desabastecimiento?
Rusia ha comenzado a racionar la gasolina y se han aplicado sanciones a ciudadanos en Volgogrado por quejarse de la escasez.
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