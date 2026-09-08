Reino Unido anuncia sanciones contra los colonos israelíes en Cisjordania y los acusa de "limpieza étnica"

La medida responde a una creciente preocupación internacional por lo que Londres califica de “limpieza étnica” cometida por los colonos israelíes, una acusación que ha impulsado la política de sanciones. La acusación de “limpieza étnica” se citó como motivo principal para justificar la medida.

Según la BBC y CNN en Español, el Reino Unido prohibirá la importación de dichos productos y ha anunciado sanciones contra los colonos; simultáneamente, EL PAÍS informó que once países europeos y Canadá también aplicarán restricciones similares. Sin embargo, la cobertura no detalla aún los mecanismos de aplicación ni la reacción oficial de Israel.

Observadores internacionales preguntan si estas sanciones desencadenarán medidas de represalia diplomática.