Un exarquero del Barcelona destroza el debut de Vozinha con Colo Colo: "Carece de técnica y de coordinación"

Colo Colo apostó por el recién incorporado Vozinha como portero titular en su debut contra Huachipato en la liga de Primera 2026, tras el anuncio de ESPN Deportes que resaltó su papel clave. Fernando Ortiz reaccionó al error que le costó el empate, y Dale Albo informó de su crítica. Un exarquero del Barcelona describió el debut como carente de técnica y coordinación, mientras Claudio Bravo, exportero chileno, coincidió señalando la misma falta de coordinación.

La Cuarta planteó la duda de si el desempeño es meramente marketing, insinuando que los días de Vozinha en Colo Colo podrían estar próximos a terminar. TVN expresó incertidumbre sobre una posible renovación, mientras La Cuarta adelantó que los días de Vozinha en Colo Colo están contados. Diario Las Américas destacó que, a pesar del arco en cero, el equipo mantiene su invicto en la liga.

Con la presión sobre el portero y la discusión pública sobre su futuro, la próxima convocatoria determinará si el club mantiene o decide prescindir de su servicio.