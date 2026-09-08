Un exarquero del Barcelona destroza el debut de Vozinha con Colo Colo: "Carece de técnica y de coordinación"
El polémico debut de Vozinha con Colo Colo desata críticas y dudas sobre su futuro en el club.
Cobertura (8)
- Vozinha demuestra su valía en el debut mientras Colo Colo se acerca al título Chicureo Hoy · hace 4 h
- "No estoy tan seguro que quieran renovar a Vozinha en Colo Colo" TVN · hace 4 h
- Vozinha será titular y debutará con Colo Colo en la Liga de Primera 2026 ESPN Deportes · hace 4 h
- Fernando Ortiz reacciona al error de Vozinha en el empate de Colo Colo frente a Huachipato Dale Albo · hace 4 h
- Claudio Bravo analizó rendimiento de Vozinha: "Carece de técnica y coordinación" cooperativa.cl · hace 4 h
- ¿Fue puro marketing? Adelantan que Vozinha tiene los días contados en Colo Colo La Cuarta · hace 4 h
- Vozinha debuta en la liga chilena con arco en cero y mantiene su invicto con Colo Colo Diario Las Américas · hace 4 h
- Un exarquero del Barcelona destroza el debut de Vozinha con Colo Colo: "Carece de técnica y de coordinación" marca usa · hace 4 h
El resumen
Colo Colo apostó por el recién incorporado Vozinha como portero titular en su debut contra Huachipato en la liga de Primera 2026, tras el anuncio de ESPN Deportes que resaltó su papel clave. Fernando Ortiz reaccionó al error que le costó el empate, y Dale Albo informó de su crítica. Un exarquero del Barcelona describió el debut como carente de técnica y coordinación, mientras Claudio Bravo, exportero chileno, coincidió señalando la misma falta de coordinación.
La Cuarta planteó la duda de si el desempeño es meramente marketing, insinuando que los días de Vozinha en Colo Colo podrían estar próximos a terminar. TVN expresó incertidumbre sobre una posible renovación, mientras La Cuarta adelantó que los días de Vozinha en Colo Colo están contados. Diario Las Américas destacó que, a pesar del arco en cero, el equipo mantiene su invicto en la liga.
Con la presión sobre el portero y la discusión pública sobre su futuro, la próxima convocatoria determinará si el club mantiene o decide prescindir de su servicio.
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Respuestas rápidas
¿Qué posición ocupa Vozinha en el equipo tras su debut?
Fue alineado como portero titular en el partido contra Huachipato, según ESPN Deportes.
¿Qué opiniones han expresado figuras del fútbol sobre su desempeño?
Un exarquero del Barcelona y Claudio Bravo señalaron que le falta técnica y coordinación; Fernando Ortiz también reaccionó al error.
¿Cuál es la perspectiva de su futuro contractual con Colo Colo?
TVN manifestó incertidumbre sobre una posible renovación y La Cuarta adelantó que sus días en el club podrían estar contados.
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