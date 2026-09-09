Acusan de varios delitos sexuales al actor de ‘Doctor Who’, Noel Clarke
El actor de "Doctor Who", Noel Clarke, enfrenta seis denuncias por delitos sexuales, reavivando un escándalo que ya comenzó en 2021.
El resumen
El actor, descrito como famoso y querido, pasó a estar en el centro del escrutinio público. Reforma.com repitió la cifra de seis delitos sexuales, mientras que tvazteca.com añadió que en 2021 el actor fue señalado por más de veinte mujeres por conducta inapropiada.
La Prensa Gráfica informó que cinco mujeres lo acusan de voyeurismo y agresión sexual, ampliando la descripción de los hechos denunciados. Los distintos numerales generan una contradicción: algunas fuentes citan seis denuncias, otras mencionan cinco mujeres, y la referencia a más de veinte víctimas corresponde a un caso anterior de 2021.
Hasta el momento, la información disponible indica que Noel Clarke está bajo investigación y no se han publicado declaraciones oficiales en los artículos citados.
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Respuestas rápidas
¿Cuántas denuncias se mencionan en los primeros informes?
Los primeros informes indican que Noel Clarke recibió seis denuncias por delitos sexuales.
¿Qué información se añadió respecto a casos anteriores?
Se informó que en 2021 el actor fue señalado por más de veinte mujeres por conducta inapropiada.
¿Existe acuerdo entre los medios sobre el número de acusaciones actuales?
No, algunos medios citan seis denuncias, mientras que otros mencionan cinco mujeres, mostrando una contradicción.
Cobertura (13)
- "A nadie le importó": Ruby Rose lanza FUERTE acusación; señala a Noel Clarke como un "depredador" de set de gr milenio.com · hace 13 h
- Noel Clarke, acusado de delitos sexuales: la justicia penal llega la última al caso Martin Cid Magazine · hace 13 h
- Ruby Rose señala a Noel Clarke tras delitos sexuales El Diario de Chihuahua · hace 13 h
- Ruby Rose señala a Noel Clarke tras delitos sexuales MURAL | Periodismo independiente · hace 13 h
- Actor de “Doctor Who” enfrenta seis acusaciones de delitos sexuales masnoticias.mx · hace 13 h
- Actor Noel Clarke es acusado de voyerismo y exhibicionismo en el Reino Unido Listín Diario · hace 13 h
- Escándalo en Hollywood: un actor de una famosa serie fue acusado por seis delitos gravísimos C5N · hace 13 h
- Noel Clarke recibe seis denuncias: ¿De qué se le acusa al actor de la serie ‘Doctor Who’? La Crónica de Hoy · hace 13 h
- ACUSAN AL ACTOR NOEL CLARKE DE DELITOS SEXUALES EN REINO UNIDO El Heraldo de San Luis Potosí. · hace 13 h
- Acusan a Noel Clarke, de 'Doctor Who', de 6 delitos sexuales reforma.com · hace 13 h
- Famoso y querido actor de Doctor Who es ACUSADO de abuso; en 2021 fue señalado por más de 20 mujeres por conducta inapropiada. tvazteca.com · hace 13 h
- Actor de “Doctor Who” en el ojo de la polémica tras ser acusado por cinco mujeres de voyerismo y agresión sexual La Prensa Gráfica · hace 13 h
- Acusan de varios delitos sexuales al actor de ‘Doctor Who’, Noel Clarke Primera Hora · hace 13 h
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