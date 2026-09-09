Acusan de varios delitos sexuales al actor de ‘Doctor Who’, Noel Clarke

El actor, descrito como famoso y querido, pasó a estar en el centro del escrutinio público. Reforma.com repitió la cifra de seis delitos sexuales, mientras que tvazteca.com añadió que en 2021 el actor fue señalado por más de veinte mujeres por conducta inapropiada.

La Prensa Gráfica informó que cinco mujeres lo acusan de voyeurismo y agresión sexual, ampliando la descripción de los hechos denunciados. Los distintos numerales generan una contradicción: algunas fuentes citan seis denuncias, otras mencionan cinco mujeres, y la referencia a más de veinte víctimas corresponde a un caso anterior de 2021.

Hasta el momento, la información disponible indica que Noel Clarke está bajo investigación y no se han publicado declaraciones oficiales en los artículos citados.