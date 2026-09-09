Otero se queja de Concacaf y lanza mensaje a Alajuelense: "Los vamos a eliminar"
Otero amenaza con eliminar a Alajuelense mientras Marathón enfrenta la pérdida de tres titulares en la Copa CONCACAF.
El resumen
Otero, dirigente del fútbol hondureño, ha criticado a la Concacaf y dirigido un mensaje a Alajuelense diciendo: “Los vamos a eliminar”. La declaración, publicada en Diez.HN, señala una intención clara de afectar al club costarricense en la Copa de Campeones de la CONCACAF. El riesgo recae en Alajuelense, que podría quedar fuera del torneo, mientras que Marathón enfrenta la pérdida de tres titulares para el mismo encuentro.
El desenlace podría influir en la clasificación de ambos equipos en la fase de grupos. ElHeraldo.hn confirma que Marathón llegará al choque contra Alajuelense con tres jugadores titulares indisponibles, lo que debilita su alineación. Diario Tiempo de Honduras y Diario La Tribuna citan a Silvio Rudman, presidente del club, expresando satisfacción por el rendimiento reciente y afirmando que el equipo “va creciendo”. nacion.com detalla la historia del club, resaltando la presencia de un exjugador de la selección hondureña y un exBoca Juniors entre sus filas.
El próximo partido determinará si la amenaza de Otero se traduce en una eliminación real y cómo responderá Alajuelense. La atención se centrará en la posible sanción de la Concacaf y en la capacidad de Marathón para competir con una plantilla reducida.
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Cobertura (5)
- Duro revés: Marathón pierde tres jugadores titulares para enfrentar al Alajuelense en Concacaf ElHeraldo.hn · hace 7 h
- Silvio Rudman está satisfecho con el rendimiento de su CD Marathón Diario Tiempo de Honduras · hace 7 h
- Silvio Rudman: “Este equipo va creciendo” Diario La Tribuna · hace 7 h
- Famoso jugador hondureño, un exliguista y un exBoca Juniors: así es el Marathón, rival de Alajuelense en Copa CA nacion.com · hace 7 h
- Otero se queja de Concacaf y lanza mensaje a Alajuelense: "Los vamos a eliminar" Diez.HN · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Qué ha dicho Otero respecto a Alajuelense?
Otero ha afirmado que “Los vamos a eliminar” en un mensaje dirigido al club costarricense, según Diez.HN.
¿Cómo afecta la ausencia de tres jugadores titular a Marathón?
ElHeraldo.hn indica que Marathón jugará sin tres titulares, lo que debilita su alineación para el enfrentamiento contra Alajuelense.
¿Qué expectativas tiene Silvio Rudman sobre su equipo?
Diario Tiempo de Honduras y Diario La Tribuna citan a Rudman satisfecho con el rendimiento reciente y afirman que el equipo “va creciendo”.
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