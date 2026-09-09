Rodri lo llamó para pedirle disculpas tras la polémica: "Son malísimos"

El Mundo informó que Rodri fue captado en el banquillo del Mestalla calificando al Valencia de “flojísimos” y “malísimos”. Posteriormente, Yahoo publicó la disculpa de Rodri dirigida a los jugadores del Valencia por haber dicho “qué malos son”. MARCA señaló que Rodri se disculpó con el defensor Gayà tras el mismo episodio.

Diario AS confirmó la disculpa general al Valencia, mientras que Diez.HN resumió el llamado de Rodri para expresar arrepentimiento. Las publicaciones coinciden en que la disculpa ha sido emitida, aunque difieren ligeramente en el foco: MARCA menciona una disculpa específica a Gayà, mientras que Diario AS habla de una disculpa al conjunto del Valencia. A falta de una declaración del Valencia, los medios siguen atentos a posibles anuncios del club.

Actualmente, el tema sigue en debate entre aficionados y medios.