Rodri lo llamó para pedirle disculpas tras la polémica: "Son malísimos"
Rodri se disculpa después de calificar al Valencia de “malísimos”, generando polémica en el banquillo del Mestalla
Cobertura (9)
- Miguel Ángel Campos: "¿Las palabras de Rodri sobre el nivel del Valencia? Me parece una memez, el debate está sobredimensionado" Cadena SER · hace 6 h
- ¿Y si Rodri piensa que el Madrid también es muy malo? El Mundo · hace 6 h
- Rodri pide disculpas a la plantilla del Valencia tras sus palabras en Mestalla Las Provincias · hace 6 h
- Rodri, jugador del FC Barcelona, pide disculpas por sus dolorosas palabras: «Ellas son realmente muy malas, ¿eh? Yahoo · hace 6 h
- Rodri, pillado en el banquillo de Mestalla criticando al Valencia: "Son flojísimos", "malísimos" El Mundo · hace 6 h
- Rodri pide disculpas a los jugadores del Valencia por su “qué malos son” Yahoo · hace 6 h
- Rodri se disculpa con Gayà tras el "son malísimos" referido al Valencia MARCA · hace 6 h
- Rodrigo se disculpa con el Valencia Diario AS · hace 6 h
- Rodri lo llamó para pedirle disculpas tras la polémica: "Son malísimos" Diez.HN · hace 6 h
El resumen
El Mundo informó que Rodri fue captado en el banquillo del Mestalla calificando al Valencia de “flojísimos” y “malísimos”. Posteriormente, Yahoo publicó la disculpa de Rodri dirigida a los jugadores del Valencia por haber dicho “qué malos son”. MARCA señaló que Rodri se disculpó con el defensor Gayà tras el mismo episodio.
Diario AS confirmó la disculpa general al Valencia, mientras que Diez.HN resumió el llamado de Rodri para expresar arrepentimiento. Las publicaciones coinciden en que la disculpa ha sido emitida, aunque difieren ligeramente en el foco: MARCA menciona una disculpa específica a Gayà, mientras que Diario AS habla de una disculpa al conjunto del Valencia. A falta de una declaración del Valencia, los medios siguen atentos a posibles anuncios del club.
Actualmente, el tema sigue en debate entre aficionados y medios.
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Respuestas rápidas
¿Qué comentarios hizo Rodri que provocaron la polémica?
Según El Mundo, calificó al Valencia de “flojísimos” y “malísimos” mientras estaba en el banquillo del Mestalla.
¿A quiénes dirigió su disculpa Rodri?
Yahoo indica que se disculpó con los jugadores del Valencia; MARCA señala una disculpa concreta al defensor Gayà; Diario AS menciona una disculpa al conjunto del Valencia.
¿Qué reacciones oficiales se han registrado hasta ahora?
Los artículos analizados no citan ninguna declaración oficial del Valencia ni del club, por lo que no se han reportado reacciones oficiales.
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