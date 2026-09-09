Según Yahoo, su fichaje era una pieza que el Barça no sabía que necesitaba, mientras que la decisión de Flick de emplear la dupla Rodri‑Bernal deja a un crack del club “visto para sentencia”. Crónica Global sitúa a Rodri junto a Bernal en la misma trayectoria que Gundogan y Ter Stegen, y El Periódico lo presenta bajo el título “Rodri, un buen tío”, escrito por Lluís Carrasco. El periódico El Periódico lo califica de “buen tío”, reforzando su perfil dentro del vestuario.

Diario AS destaca que “Rodri toma el mando”, y Mundo Deportivo confirma que “Rodri impone el 4‑3‑3”. Yahoo subraya que el fichaje cubre una necesidad que el club no había identificado. Sin embargo, la cobertura no detalla cómo evolucionará la situación ni qué decisiones tomará el cuerpo técnico respecto al jugador excluido.

Tampoco se especifican fechas ni planes concretos para mantener la táctica 4‑3‑3 a largo plazo. La ausencia de información sobre la continuidad del esquema deja abierta la expectativa sobre el impacto definitivo de Rodri en el planteamiento del equipo.