Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo son sentenciados a 9 años y 4 meses en el caso Pruebas COVID-19
Ex presidente de Ecuador Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo reciben 9 años y 4 meses de prisión por delito de delincuencia organizada en el caso Pruebas COVID‑19.
El resumen
Un tribunal de Ecuador condenó al expresidente Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo a nueve años y cuatro meses de prisión, por delito de delincuencia organizada en el llamado caso Pruebas COVID‑19. En el momento de la lectura, El Universo señaló múltiples interrupciones provocadas por problemas de conexión de la traductora del ciudadano israelí, lo que obligó a suspender temporalmente la audiencia y a reanudarla tras la solución técnica.
Con la sentencia formalizada, ambos condenados deberán cumplir el tiempo establecido en los establecimientos penitenciarios. La decisión marca un hito en la rendición de cuentas de figuras políticas ecuatorianas vinculadas a la gestión de la crisis sanitaria.
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Respuestas rápidas
¿Qué cargos se imputaron a Abdalá Bucaram y a su hijo?
Se les acusó de delincuencia organizada en el caso de pruebas COVID‑19.
¿Cuánto tiempo de prisión se les impuso?
Nueve años y cuatro meses de cárcel para cada uno.
¿Hubo incidentes durante la lectura de la sentencia?
Sí, la lectura se interrumpió varias veces por problemas de conexión de la traductora del ciudadano israelí, según informó El Universo.
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