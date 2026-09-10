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Christiansen conoce su futuro: la decisión que tomó Panamá para el Mundial 2030

Panamá decide el futuro de Thomas Christiansen mientras inicia una renovación para el Mundial 2030

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El resumen

Panamá ha tomado una decisión sobre el futuro de Thomas Christiansen como director técnico de la selección nacional, decisión que define el rumbo del equipo hacia el Mundial 2030. El anuncio sitúa al entrenador y a la Federación en el centro de la expectativa, pues su continuidad o salida influirá directamente en los resultados y en la política de contratación de nuevos técnicos locales. La transmisión en vivo de RPC TV mostró a Christiansen y a Jaime Penedo discutiendo el plan, mientras elsiglo.com.pa publicó el ‘mea culpa’ del entrenador por la elección de Carrasquilla.

En Segundos Panama informó que inicia una renovación para el Mundial 2030 y pidió mayor presencia de entrenadores panameños. CRÍTICA añadió que el desafío debe ser mayor para la selección, y Diez.HN analizó la decisión de Panamá que define el futuro de Christiansen. Sin embargo, la cobertura no detalla los términos exactos de la decisión ni si Christiansen continuará al frente.

Los próximos pasos dependerán de comunicados oficiales de la Federación y de la respuesta del cuerpo técnico nacional. El seguimiento de estas declaraciones será clave para entender el impacto en la estrategia del equipo rumbo al torneo.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuál es la posición actual de Thomas Christiansen con la selección?

Según la transmisión de RPC TV y los informes de elsiglo.com.pa y En Segundos Panama, se menciona que está en un proceso de renovación y que ha reconocido un error en una elección anterior, pero no se confirma su continuidad.

¿Qué críticas se han hecho a la selección nacional?

CRÍTICA señaló que el reto para la selección debe ser mayor, y el propio entrenador emitió una disculpa pública por la decisión tomada respecto a Carrasquilla.

¿Qué busca Panamá respecto a los entrenadores locales?

En Segundos Panama indicó que el proyecto para 2030 desea una mayor presencia de entrenadores panameños dentro del cuerpo técnico.

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