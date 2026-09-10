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Luis Javier Suárez marcó gol y Sporting CP le remontó a Galatasaray

Un gol anulado de Luis Javier Suárez desencadena la remontada del Sporting CP contra Galatasaray en la Champions.

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El resumen

El gol, que puso a los lisboetas por delante, fue invalidado segundos después, silenciando el grito de celebración según informó semana.com. La anulación dejó el resultado en suspenso hasta el pitido final, cuando el Sporting logró imponerse en la clasificación. Yahoo y Goal.com describieron la escena como una “pesadilla lisboeta” para Rafael Leao, señalando que el delantero brasileño y Sergi Altimira arruinaron el regreso del portugués a su propio estadio. Diario AS resumió el marcador con el escueto “Sporting Portugal 3”. ESPN Colombia resaltó la respuesta del Galatasaray con un gol de suspenso protagonizado por Lucas Torreira, manteniendo la tensión hasta el final.

El Colombiano mostró en video a Suárez superando a Dávinson Sánchez, mientras ESPN Deportes analizó la rivalidad entre ambos. El enfrentamiento entre Suárez y el defensa Davinson Sánchez adquirió notoriedad, como plantea la pregunta de ESPN Deportes sobre por qué protagonizan un duelo especial en la Champions. Un exjugador del Schalke anotó un gol de falta para el Galatasaray, información reproducida por Yahoo, que añadió drama al partido. Al mismo tiempo, Diario AS publicó la imagen de Suárez “enseñando los colmillos”. Los resultados condicionan la posición de ambos equipos y la moral de sus seguidores.

Los próximos informes se centrarán en la revisión disciplinaria que la UEFA llevará a cabo sobre el gol anulado de Suárez y en los compromisos que Sporting CP y Galatasaray afrontarán en la fase de grupos. La evolución del enfrentamiento entre Suárez y Davinson seguirá bajo la mirada de los analistas, mientras ambos clubes afinan su estrategia para los siguientes partidos. La atención también se dirige a la respuesta del Galatasaray tras el gol de falta del ex‑jugador del Schalke.

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Cobertura (13)

Respuestas rápidas

¿Qué ocurrió con el gol de Luis Javier Suárez contra Galatasaray?

Según informó semana.com, el gol de Suárez fue anulado poco después de marcar, silenciando la celebración del equipo.

¿Por qué se describe la jornada como una 'pesadilla lisboeta' para Rafael Leao?

Yahoo y Goal.com señalaron que Suárez y Sergi Altimira arruinaron el regreso del delantero portugués a su estadio, calificándolo de pesadilla.

¿Cuál es la relevancia del duelo entre Luis Suárez y Dávinson Sánchez en este partido?

El Colombiano publicó un video donde Suárez supera a Dávinson, y ESPN Deportes analizó por qué ambos protagonizan un duelo especial en la Champions.

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