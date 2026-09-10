NFL: ¿Qué le pasó al quarterback Sam Darnold y cuándo volverá?
Sam Darnold sale lesionado de la cadera en la apertura de temporada de los Seahawks, dejando incógnita su regreso.
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El resumen
Según informes de The Morning Call y Reading Eagle, la lesión ocurrió durante la primera serie, descartándose una fractura. Diario AS confirmó que los Seahawks perdieron a Darnold en el kickoff, mientras que Fox News señaló que la baja se produjo tras solo cinco jugadas en la apertura de la temporada de la NFL. AP News y sportingnews.com describen la misma lesión de cadera sin mencionar daños adicionales.
The Morning Call precisó que la lesión, aunque dolorosa, no implicó una fractura ósea. La información indica que Darnold permanecerá fuera del resto del encuentro. Los detalles sobre el tiempo de recuperación no aparecen en la cobertura; ESPN Deportes plantea la pregunta de cuándo volverá Darnold, pero ninguna fuente ha señalado una fecha concreta.
La ausencia de un calendario de retorno deja abierta la evaluación de su disponibilidad para los próximos partidos de los Seahawks.
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Respuestas rápidas
¿Qué tipo de lesión sufrió Sam Darnold?
Sufrió una lesión en la cadera; según The Morning Call, no se detectó fractura.
¿Cuánto tiempo estuvo fuera del partido?
Fue retirado después de la primera serie y no volvió a participar en ese encuentro.
¿Cuándo podrá volver a jugar?
Ningún medio ha indicado una fecha; la información disponible sólo plantea la pregunta sin confirmación.
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