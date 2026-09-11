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Estos son los nuevos precios de las gasolinas extra, ecopaís y diésel en Ecuador desde este 12 de septiembre

Ecuador ajusta precios de gasolina y diésel el 12 de septiembre, con la súper subiendo a $4,79 y el diésel bajando a $3,15

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El resumen

A partir del 12 de septiembre de 2026 Ecuador implementó una nueva tabla de precios para los combustibles. La gasolina Súper subió a USD 4,79 por galón, mientras que el diésel descendió a $3,15. Los combustibles Extra y Ecopaís también retrocedieron tres centavos, según informó eltelegrafo.com.ec.

El gobierno ecuatoriano justificó la medida como parte de su estrategia para dinamizar la economía, según El Comercio. Petroecuador, por su parte, descartó cualquier riesgo de desabastecimiento a nivel nacional, tal como informó Machala Móvil. En conjunto, la información sugiere que la política de precios busca estabilizar la demanda interna.

Los reportes no profundizan en la duración prevista de los nuevos valores ni en su impacto sobre la inflación o los consumidores. Queda abierto si otras categorías de combustible seguirán ajustes y cómo reaccionará el mercado ante la combinación de alzas y bajas simultáneas.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (73% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Cuál es el nuevo precio de la gasolina Súper en Ecuador?

USD 4,79 por galón a partir del 12 de septiembre de 2026.

¿Qué ha dicho Petroecuador sobre el suministro de combustibles?

Descarta desabastecimiento de combustible a escala nacional.

¿Cuál es el objetivo del gobierno al mantener los precios bajos?

Según El Comercio, busca dinamizar la economía.

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Ecuador Petroecuador gasolina diesel precios El Comercio

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