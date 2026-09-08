Cantante Dekko y su esposa dedican desgarradores mensajes a su fallecido bebé: tenía solo cuatro días de nacido

El bebé de Dekko y su esposa Natalia Ángulo falleció después de vivir solo cuatro días, según los mensajes publicados hoy. El cantante compartió en redes que su hijo, al que llamaron Gianluca, estuvo en el mundo menos de una semana antes de morir. En su publicación, Dekko escribió: “Estuviste en este mundo 4 días… No pude cargarte ni un segundo”, mientras que Natalia añadió: “Fuiste nuestro milagro”.

Los mensajes han generado una ola de condolencias entre seguidores y la comunidad artística. Los familiares continúan expresando su dolor en redes sociales, sin anunciar planes futuros. Se espera que Dekko y Natalia puedan publicar comunicados adicionales o participar en actos conmemorativos.

La cobertura seguirá la evolución de su proceso de duelo en los próximos días.