Cantante Dekko y su esposa dedican desgarradores mensajes a su fallecido bebé: tenía solo cuatro días de nacido
Dekko y su esposa Natalia Ángulo lamentan la pérdida de su recién nacido, que vivió solo cuatro días.
Respuestas rápidas
¿Cuántos días vivió el bebé de Dekko?
Solo cuatro días, según los mensajes publicados el 8 de septiembre de 2026.
¿Qué palabras usó Dekko para describir su despedida?
Escribió "Estuviste en este mundo 4 días… No pude cargarte ni un segundo".
¿Cómo se refirió la esposa Natalia Ángulo al bebé?
Dijo "Fuiste nuestro milagro" y lo llamó "mi niño precioso" en sus declaraciones.
El resumen
El bebé de Dekko y su esposa Natalia Ángulo falleció después de vivir solo cuatro días, según los mensajes publicados hoy. El cantante compartió en redes que su hijo, al que llamaron Gianluca, estuvo en el mundo menos de una semana antes de morir. En su publicación, Dekko escribió: “Estuviste en este mundo 4 días… No pude cargarte ni un segundo”, mientras que Natalia añadió: “Fuiste nuestro milagro”.
Los mensajes han generado una ola de condolencias entre seguidores y la comunidad artística. Los familiares continúan expresando su dolor en redes sociales, sin anunciar planes futuros. Se espera que Dekko y Natalia puedan publicar comunicados adicionales o participar en actos conmemorativos.
La cobertura seguirá la evolución de su proceso de duelo en los próximos días.
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Cobertura (9)
- Greeicy conmovió con sentidas palabras para Dekko tras confirmarse la muerte de su bebé Revista Semana · hace 16 h
- Dekko, cantante colombiano pierde a su hijo recién nacido: “No pude cargarte ni un segundo” El Espectador · hace 16 h
- Dekko llora la muerte de su bebé: “Estuviste en este mundo 4 días... No pude cargarte ni un segundo” El Universo · hace 16 h
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- Muere el bebé del cantante Dekko, con solo cuatro días de vida: "No pude cogerte en mis brazos ni un segundo" Telecinco · hace 16 h
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- “Fuiste nuestro milagro”: así se despidieron Dekko y Natalia Ángulo de su hijo Gianluca ELHERALDO.CO · hace 16 h
- Famoso cantante colombiano anunció el fallecimiento de su hijo recién nacido Noticias RCN · hace 16 h
- Cantante Dekko y su esposa dedican desgarradores mensajes a su fallecido bebé: tenía solo cuatro días de nacido Univision · hace 16 h
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