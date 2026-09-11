Parque Mirador Sur tiene ahora el nombre de Joaquín Balaguer

Además, la comunidad local reflexiona sobre el valor simbólico que implica renombrar un área verde con la figura de un líder controvertido. El cambio se produce en el marco del 120.º aniversario del natalicio de Balaguer, fecha que Hoy.com.do conmemora destacando su legado.

Simultáneamente, la legislación que ordena construir un arco en su honor sigue sin cumplirse, según informa RC Noticias, lo que evidencia una brecha entre la intención oficial y la ejecución práctica. Esta falta de cumplimiento alimenta el debate sobre la prioridad que el Estado otorga a los símbolos históricos frente a la inversión en infraestructura pública.

Listín Diario relaciona a Balaguer con la protección de áreas naturales, mientras Acento confirma que se instaló una tarja oficial con su nombre y AlMomento.net verifica el cambio de denominación en la señalización del parque. La evidencia muestra una coordinación entre varios medios para documentar el proceso, pero la cobertura no aclara si se iniciarán proyectos de conservación vinculados al homenaje. ¿Qué efecto tendrá este reconocimiento en la gestión futura del parque y su percepción pública?