"Estamos en un estado de duelo constante": la desgarradora confesión de la mujer de Bruce Willis

La frase “Me vieron rota” encabezó la entrevista y subrayó el impacto personal que la enfermedad ha tenido en su vida familiar. La confesión fue descrita como desgarradora por varios medios y ha generado una amplia discusión sobre la salud mental de los actores veteranos. Yahoo en Español y La Silla Rota informaron que, pese al diagnóstico, Bruce Willis se mantiene “muy presente” y muestra una actitud alegre. Prensa Libre describió cómo es vivir con Willis después de la demencia frontotemporal, mientras MARCA citó a Emma diciendo “estamos constantemente de duelo”.

TV Pública resaltó la dificultad y el dolor del proceso, y Diario El Norte señaló la “dura batalla” que enfrenta la familia. KOHA.net destacó que Bruce continúa “muy alegre”, una visión que contrasta con la narrativa de duelo constante expresada por su esposa. La frase atribuida a Bruce en la100.cienradios.com — “No se puede deshacer el pasado, pero sin duda no se puede repetir” — circuló en medio de la cobertura, aportando una reflexión del propio actor que no se menciona en los demás reportes. En conjunto, la cobertura muestra que Emma Heming mantiene una postura de duelo constante mientras reconoce la presencia y el buen ánimo de su esposo.

La Silla Rota señaló que Emma aprendió a adaptarse a la demencia, manteniendo a Bruce involucrado en su entorno familiar. La familia continúa enfrentando el dolor diario que implica la condición, pero asegura que el actor sigue siendo “muy presente” en sus vidas.