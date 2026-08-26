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FOTOS: Miles de personas se lanzan tomates en la tradicional Tomatina de España

Miles de gente convierten una plaza española en una lluvia roja al ritmo de la tradicional Tomatina

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El resumen

La cobertura muestra una masiva corriente de participantes que arremeten contra el resto de la multitud con frutos rojos, convirtiendo la plaza del pequeño pueblo en una escena caótica de color. El PAÍS describió la jornada como “tan divertida y tan loca”, resaltando la fuerza con que se aplastan y lanzan los tomates.

San Antonio Express-News destacó la “épica batalla de tomates” que atrajo a miles al pueblo, mientras El Nuevo Día señaló que “cientos se atacan a tomatazos”, subrayando la intensidad del enfrentamiento. Las imágenes publicadas por Primera Hora corroboran la magnitud del evento con fotografías que capturan la lluvia de tomates.

Las cifras difieren ligeramente entre los medios, pues mientras TeleMundo y San Antonio Express-News hacen referencia a miles, El Nuevo Día menciona cientos, lo que indica variaciones en la percepción del número de asistentes.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Cuántas personas participaron en la Tomatina según la cobertura?

TeleMundo y San Antonio Express-News hablan de miles de participantes, mientras El Nuevo Día menciona cientos.

¿Dónde se celebra tradicionalmente la Tomatina?

En un pequeño pueblo español, según el informe de San Antonio Express-News.

¿Cómo describen los medios la naturaleza del evento?

Se describe como una batalla épica y divertida de lanzamiento de tomates, con fuerza y ganas, según EL PAÍS y otros medios.

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