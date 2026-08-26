FOTOS: Miles de personas se lanzan tomates en la tradicional Tomatina de España

La cobertura muestra una masiva corriente de participantes que arremeten contra el resto de la multitud con frutos rojos, convirtiendo la plaza del pequeño pueblo en una escena caótica de color. El PAÍS describió la jornada como “tan divertida y tan loca”, resaltando la fuerza con que se aplastan y lanzan los tomates.

San Antonio Express-News destacó la “épica batalla de tomates” que atrajo a miles al pueblo, mientras El Nuevo Día señaló que “cientos se atacan a tomatazos”, subrayando la intensidad del enfrentamiento. Las imágenes publicadas por Primera Hora corroboran la magnitud del evento con fotografías que capturan la lluvia de tomates.

Las cifras difieren ligeramente entre los medios, pues mientras TeleMundo y San Antonio Express-News hacen referencia a miles, El Nuevo Día menciona cientos, lo que indica variaciones en la percepción del número de asistentes.