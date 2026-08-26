FOTOS: Miles de personas se lanzan tomates en la tradicional Tomatina de España
Miles de gente convierten una plaza española en una lluvia roja al ritmo de la tradicional Tomatina
El resumen
La cobertura muestra una masiva corriente de participantes que arremeten contra el resto de la multitud con frutos rojos, convirtiendo la plaza del pequeño pueblo en una escena caótica de color. El PAÍS describió la jornada como “tan divertida y tan loca”, resaltando la fuerza con que se aplastan y lanzan los tomates.
San Antonio Express-News destacó la “épica batalla de tomates” que atrajo a miles al pueblo, mientras El Nuevo Día señaló que “cientos se atacan a tomatazos”, subrayando la intensidad del enfrentamiento. Las imágenes publicadas por Primera Hora corroboran la magnitud del evento con fotografías que capturan la lluvia de tomates.
Las cifras difieren ligeramente entre los medios, pues mientras TeleMundo y San Antonio Express-News hacen referencia a miles, El Nuevo Día menciona cientos, lo que indica variaciones en la percepción del número de asistentes.
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Cobertura (6)
- La épica batalla de La Tomatina tiñe de rojo un pequeño pueblo español Chicago Tribune · hace 3 h
- EN VIVO: Miles de personas se lanzan tomates durante la tradicional ‘Tomatina’ en España Telemundo · hace 3 h
- La Tomatina de hoy, “tan divertida y tan loca” como siempre: aplastar el tomate con fuerza y lanzarlo con ganas EL PAÍS · hace 3 h
- 📷 Cientos se atacan a tomatazos en una fiesta en España El Nuevo Día · hace 3 h
- La épica batalla de tomates de La Tomatina atrae a miles a un pequeño pueblo español San Antonio Express-News · hace 3 h
- FOTOS: Miles de personas se lanzan tomates en la tradicional Tomatina de España Primera Hora · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Cuántas personas participaron en la Tomatina según la cobertura?
TeleMundo y San Antonio Express-News hablan de miles de participantes, mientras El Nuevo Día menciona cientos.
¿Dónde se celebra tradicionalmente la Tomatina?
En un pequeño pueblo español, según el informe de San Antonio Express-News.
¿Cómo describen los medios la naturaleza del evento?
Se describe como una batalla épica y divertida de lanzamiento de tomates, con fuerza y ganas, según EL PAÍS y otros medios.
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