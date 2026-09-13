Precio del dólar en Perú HOY, domingo 13 de setiembre: consulta aquí el tipo de cambio según el BCRP
El dólar abre a la baja en Perú a S/3,36, impulsado por datos de EE. UU. y la decisión del BCRP.
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El resumen
El tipo de cambio del dólar en Perú hoy, domingo 13 de septiembre de 2026, se ubicó en S/3,36 al iniciar la jornada. El Comercio Perú informó que la apertura a la baja siguió al dato de inflación de Estados Unidos y a una reciente decisión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Agencia Andina y sitios como identidadcorrentina.com.ar y peruinforma.com replicaron la cotización, mientras que publicaciones en redes sociales, como la de facebook.com, difundieron la misma cifra. La consistencia de la información entre medios tradicionales y digitales refuerza la percepción de estabilidad en la publicación del tipo de cambio oficial.
Sin embargo, la cobertura indica que el tipo de cambio publicado puede variar a lo largo del día y recomienda consultar la página oficial del BCRP para confirmar la cotización exacta. Los usuarios interesados deben seguir actualizaciones de El Comercio Perú y de la Agencia Andina, ya que futuros informes podrían reflejar ajustes tras nuevos datos macroeconómicos o decisiones de política monetaria.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue la cotización del dólar en Perú el 13 de septiembre de 2026?
Según El Comercio Perú, el dólar abrió a S/3,36 al iniciar la jornada del domingo 13 de septiembre.
¿Qué factores influyeron en la apertura a la baja del dólar?
La cobertura menciona que la baja se dio tras la publicación del dato de inflación de Estados Unidos y una decisión reciente del Banco Central de Reserva del Perú.
¿Dónde se puede consultar el tipo de cambio oficial del dólar en Perú?
El tipo de cambio oficial se publica en la página del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y es replicado por medios como El Comercio Perú y Agencia Andina.
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