El tipo de cambio del dólar en Perú hoy, domingo 13 de septiembre de 2026, se ubicó en S/3,36 al iniciar la jornada. El Comercio Perú informó que la apertura a la baja siguió al dato de inflación de Estados Unidos y a una reciente decisión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Agencia Andina y sitios como identidadcorrentina.com.ar y peruinforma.com replicaron la cotización, mientras que publicaciones en redes sociales, como la de facebook.com, difundieron la misma cifra. La consistencia de la información entre medios tradicionales y digitales refuerza la percepción de estabilidad en la publicación del tipo de cambio oficial.

Sin embargo, la cobertura indica que el tipo de cambio publicado puede variar a lo largo del día y recomienda consultar la página oficial del BCRP para confirmar la cotización exacta. Los usuarios interesados deben seguir actualizaciones de El Comercio Perú y de la Agencia Andina, ya que futuros informes podrían reflejar ajustes tras nuevos datos macroeconómicos o decisiones de política monetaria.