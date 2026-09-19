Alerta en Arabia Saudita por un nuevo ataque aéreo: hay humo cerca del aeropuerto de Riad

Arabia Saudita se encuentra bajo alerta de ataque aéreo con alertas emitidas en todo el territorio nacional, mientras se registra una columna de humo cerca del aeropuerto de Riad. La situación en la capital incluye vuelos cancelados o retrasados y avisos por celular, en el contexto de una escalada del conflicto en Yemen con los hutíes.

Medios como AP News, France 24, Infobae, Clarin.com y Univision informan sobre las explosiones, el humo y la emisión de advertencias a la población. Los reportes coinciden en la gravedad de los problemas en el aeropuerto y la tensión generalizada por la escalada en la región de Oriente Medio.

La cobertura no especifica cifras exactas de daños materiales ni detalles sobre posibles víctimas o la autoría específica del ataque más allá del marco del conflicto con los hutíes y Yemen. Tampoco se detalla cuándo se normalizarán las operaciones aéreas afectadas.