Decenas de heridos en un ataque de hutíes respaldados por Irán contra Arabia Saudita, según informaron las fuerzas armadas

RFI precisó que el número de lesionados ascendía a 73. El hecho marca una escalada significativa en la confrontación entre los movimientos y el reino. Los atentados se dirigieron a varias instalaciones petroleras de Saudi Aramco en el sur del país, provocando incendios que las autoridades locales están evaluando.

Los equipos de emergencia respondieron rápidamente para contener los incendios y prevenir mayores pérdidas. Infobae citó a los hutíes reclamando responsabilidad por los ataques, mientras CTPost describió los incendios generados en distintas plantas. Bolsamania informó que una segunda instalación de Saudi Aramco también fue golpeada, y que los daños todavía se están cuantificando.

En la jornada posterior, la información oficial se limitó a confirmar el número de heridos y a iniciar la evaluación de los daños en las instalaciones afectadas.