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Decenas de heridos en un ataque de hutíes respaldados por Irán contra Arabia Saudita, según informaron las fuerzas armadas

Un ataque de hutíes, respaldado por Irán, deja decenas de heridos y enciende instalaciones petroleras saudíes, provocando una nueva escalada en la región.

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El resumen

RFI precisó que el número de lesionados ascendía a 73. El hecho marca una escalada significativa en la confrontación entre los movimientos y el reino. Los atentados se dirigieron a varias instalaciones petroleras de Saudi Aramco en el sur del país, provocando incendios que las autoridades locales están evaluando.

Los equipos de emergencia respondieron rápidamente para contener los incendios y prevenir mayores pérdidas. Infobae citó a los hutíes reclamando responsabilidad por los ataques, mientras CTPost describió los incendios generados en distintas plantas. Bolsamania informó que una segunda instalación de Saudi Aramco también fue golpeada, y que los daños todavía se están cuantificando.

En la jornada posterior, la información oficial se limitó a confirmar el número de heridos y a iniciar la evaluación de los daños en las instalaciones afectadas.

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Cobertura (13)

Respuestas rápidas

¿Quiénes fueron los responsables del ataque?

Los rebeldes hutíes de Yemen, con respaldo iraní, fueron señalados como los autores del ataque.

¿Cuántas personas resultaron heridas?

Las fuentes informaron decenas de heridos; RFI especificó que el número ascendía a 73.

¿Qué instalaciones fueron afectadas?

Fueron atacadas instalaciones petroleras de Saudi Aramco en el sur de Arabia Saudita, provocando incendios y daños en evaluación.

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Hutíes Arabia Saudita Saudi Aramco Irán conflicto

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