El embajador de Estados Unidos criticó el bombardeo a una base siria cerca de la frontera con Turquía

Los ataques desataron una gran preocupación en Washington, donde el embajador y enviado estadounidense criticó duramente la acción militar y la calificó públicamente como una escalada innecesaria. La información difundida por la televisión siria y reflejada por medios internacionales señala que los impactos alcanzaron las instalaciones de la base aérea, aunque la cobertura actual no detalla los daños materiales exactos más allá de la afectación en la pista de aterrizaje.

Asimismo, los reportes iniciales indican que el ataque no causó víctimas mortales ni heridos. La cobertura periodística no especifica los motivos exactos que originaron el bombardeo ni las posibles respuestas diplomáticas o militares que los gobiernos implicados planean adoptar.

Tampoco se ha determinado en los informes disponibles si se producirán nuevas acciones en la zona fronteriza con Turquía.