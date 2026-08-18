El embajador de Estados Unidos criticó el bombardeo a una base siria cerca de la frontera con Turquía
El enviado de Estados Unidos califica de escalada innecesaria el bombardeo israelí a una base aérea en Siria.
El resumen
Los ataques desataron una gran preocupación en Washington, donde el embajador y enviado estadounidense criticó duramente la acción militar y la calificó públicamente como una escalada innecesaria. La información difundida por la televisión siria y reflejada por medios internacionales señala que los impactos alcanzaron las instalaciones de la base aérea, aunque la cobertura actual no detalla los daños materiales exactos más allá de la afectación en la pista de aterrizaje.
Asimismo, los reportes iniciales indican que el ataque no causó víctimas mortales ni heridos. La cobertura periodística no especifica los motivos exactos que originaron el bombardeo ni las posibles respuestas diplomáticas o militares que los gobiernos implicados planean adoptar.
Tampoco se ha determinado en los informes disponibles si se producirán nuevas acciones en la zona fronteriza con Turquía.
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Cobertura (5)
- Gran preocupación en Washington por bombardeo israelí en Siria KCH FM · hace 1 h
- EEUU y Siria acusan a Israel de bombardear un aeropuerto militar sirio RFI · hace 1 h
- En directo: enviado de EE. UU. critica los ataques de Israel en Siria y los califica de "escalada innecesaria" France 24 · hace 1 h
- Ataques israelíes alcanzan la pista de una base aérea en Siria sin causar víctimas, según TV siria AP News · hace 1 h
- El embajador de Estados Unidos criticó el bombardeo a una base siria cerca de la frontera con Turquía Infobae · hace 1 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes acusan a Israel del bombardeo?
Estados Unidos y Siria acusan a Israel de llevar a cabo el ataque contra la base militar.
¿Hubo víctimas a causa de los ataques?
Según la televisión siria recogida en los reportes, los ataques no causaron víctimas.
¿Qué declaró el enviado de Estados Unidos?
Calificó los ataques de Israel en Siria como una escalada innecesaria y manifestó gran preocupación en Washington.
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