CR7 explotó y pide castigo: esto hicieron en Arabia por la muerte de Diogo Jota

Cristiano Ronaldo, popularmente conocido como CR7, reaccionó de forma explosiva y exigió que se castigue a los responsables de los cantos realizados en Arabia Saudita que aludían a la muerte del exjugador del Liverpool, Diogo Jota. La petición se hizo pública tras la polémica generada por los cánticos dirigidos también a su compañero de selección, Rúben Neves.

La controversia se desató cuando un grupo de seguidores en Arabia entonó cánticos que recordaban a Jota mientras coreaban referencias a Neves, provocando la ira del pentacampeón y del propio Neves. Diez.HN sintetizó la situación, resaltando la exigencia de Ronaldo de que se impongan sanciones.

La cobertura no especifica quién organizó los cánticos ni si alguna federación o entidad local ha anunciado medidas disciplinarias concretas. Estos vacíos persisten en los informes de los medios citados, por lo que la evolución de la situación sigue abierta a nuevos datos.