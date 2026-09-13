CR7 explotó y pide castigo: esto hicieron en Arabia por la muerte de Diogo Jota
Cristiano Ronaldo exige castigo tras cantos en Arabia que recordaron la muerte de Diogo Jota y apuntaron a Rúben Neves.
Cobertura (8)
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El resumen
Cristiano Ronaldo, popularmente conocido como CR7, reaccionó de forma explosiva y exigió que se castigue a los responsables de los cantos realizados en Arabia Saudita que aludían a la muerte del exjugador del Liverpool, Diogo Jota. La petición se hizo pública tras la polémica generada por los cánticos dirigidos también a su compañero de selección, Rúben Neves.
La controversia se desató cuando un grupo de seguidores en Arabia entonó cánticos que recordaban a Jota mientras coreaban referencias a Neves, provocando la ira del pentacampeón y del propio Neves. Diez.HN sintetizó la situación, resaltando la exigencia de Ronaldo de que se impongan sanciones.
La cobertura no especifica quién organizó los cánticos ni si alguna federación o entidad local ha anunciado medidas disciplinarias concretas. Estos vacíos persisten en los informes de los medios citados, por lo que la evolución de la situación sigue abierta a nuevos datos.
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Respuestas rápidas
¿Qué provocó la reacción de Cristiano Ronaldo?
Los cánticos realizados en Arabia Saudita que hacían referencia a la muerte de Diogo Jota y apuntaban a Rúben Neves llevaron a Ronaldo a exigir castigo.
¿Qué manifestó Rúben Neves frente a los cánticos?
Neves expresó: "Solo espero que no vayan a rezar después de lo que han hecho... Dios los ha visto", según informó Mundo Deportivo.
¿Existe información sobre sanciones o respuestas oficiales?
La cobertura no detalla decisiones de autoridades ni medidas disciplinarias; esos aspectos permanecen sin confirmar.
Velocidad
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