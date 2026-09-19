Muere tiktoker La Pajarita Chinandegana, ganadora de la Casa de Frazier

El tiktoker nicaragüense conocido como La Pajarita, también identificada como La Pajarita Chinandegana y ganadora de la Casa de Frazier, fue hallado sin vida en Chinandega, según informan medios como Artículo 66 y La Prensa. Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento, figuras públicas como Jesús Centeno, Frazier y Tío Caldera expresaron su pesar y recordaron momentos junto a la creadora de contenido, reviviendo videos que marcaron su popularidad y el cariño del público nicaragüense.

Actualmente, la cobertura de medios como Vos TV señala que las autoridades se encuentran investigando la causa exacta del fallecimiento de la influencer, mientras allegados y seguidores continúan despidiéndola en plataformas digitales.