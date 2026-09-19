Muere tiktoker La Pajarita Chinandegana, ganadora de la Casa de Frazier
La muerte de la tiktoker nicaragüense La Pajarita Chinandegana genera reacciones y শোক en redes sociales.
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El resumen
El tiktoker nicaragüense conocido como La Pajarita, también identificada como La Pajarita Chinandegana y ganadora de la Casa de Frazier, fue hallado sin vida en Chinandega, según informan medios como Artículo 66 y La Prensa. Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento, figuras públicas como Jesús Centeno, Frazier y Tío Caldera expresaron su pesar y recordaron momentos junto a la creadora de contenido, reviviendo videos que marcaron su popularidad y el cariño del público nicaragüense.
Actualmente, la cobertura de medios como Vos TV señala que las autoridades se encuentran investigando la causa exacta del fallecimiento de la influencer, mientras allegados y seguidores continúan despidiéndola en plataformas digitales.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 4 h.
Respuestas rápidas
¿Quién era La Pajarita Chinandegana?
Era una reconocida tiktoker e influencer nicaragüense, ganadora de la Casa de Frazier, que contaba con el cariño de miles de seguidores.
¿Dónde fue hallada?
Fue encontrada sin vida en el departamento de Chinandega.
¿Qué se sabe sobre la causa de su muerte?
Las coberturas actuales indican que las autoridades se encuentran investigando la causa del fallecimiento.
Cobertura (7)
- Hallan muerto al reconocido tiktoker nicaragüense "La Pajarita" LaPrensa.hn · hace 11 h
- Jesús Centeno revive el video que abrió las puertas de la popularidad junto a “La Pajarita” TN8 · hace 11 h
- Muere “La Pajarita Chinandegana”, quien se ganó el cariño de miles de nicaragüenses TN8 · hace 11 h
- Investigan causa del fallecimiento de “La Pajarita Chinandegana” Vos TV · hace 11 h
- “Vuela alto”: Frazier y Tío Caldera despiden con dolor a “La Pajarita” TN8 · hace 11 h
- Hallan sin vida a influencer «la Pajarita» en Chinandega Artículo 66 · hace 11 h
- Muere tiktoker La Pajarita Chinandegana, ganadora de la Casa de Frazier La Prensa - Noticias de Nicaragua y el mundo · hace 11 h
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