América - Chivas en vivo: goles y marcador del Clásico Nacional en Liga MX 2026, en directo
El Clásico Nacional de la Liga MX 2026 terminó con un empate 2-2 tras una reacción clave de Miguel Borja.
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El resumen
El América y las Chivas empataron en un marcador de 2-2 durante el Clásico Nacional de la Liga MX 2026, un resultado marcado por la actuación de Miguel Borja, quien rescató al equipo americanista en el encuentro. La cobertura de ESPN Deportes, Sports Illustrated, ESPN México y AS México detalla que Borja cambió el rumbo del partido en un lapso de ocho minutos, lo que motivó la publicación de calificaciones individuales para los jugadores de ambos planteles tras la paridad.
La cobertura actual no especifica cuáles serán los próximos compromisos oficiales ni las consecuencias directas de este resultado en la tabla general de la Liga MX 2026.
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Cobertura (7)
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el marcador final del Clásico Nacional?
El partido terminó con un empate de 2-2 entre América y Chivas.
¿Qué jugador destacó en el encuentro?
Miguel Borja rescató al América y cambió el partido en ocho minutos.
¿Qué medios cubrieron el evento?
La cobertura incluye a ESPN Deportes, Sports Illustrated, ESPN México y AS México.
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