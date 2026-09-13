'No hay justificación': Luis Jiménez, portero del Necaxa, se disculpa por ofensa a su afición

El arquero de Necaxa fue sancionado y emitió una disculpa oficial a la afición tras ser acusado de ofenderla con groserías. La medida llegó después de que el club anunciara la penalización y la necesidad de reparar la relación con los seguidores. Según reportes de MARCA y TV Azteca, la polémica surgió luego de la derrota de Necaxa ante Puebla, donde el guardameta habría dirigido palabras ofensivas a los espectadores del estadio.

Fox Sports incluyó un video que mostró al portero utilizando un lenguaje vulgar, y Mediotiempo señaló que la falta de justificación fue destacada por el propio jugador en su declaración. El club reaccionó tomando medidas disciplinarias inmediatas. Los informes no especifican el contenido exacto de las expresiones usadas ni el plazo de la sanción aplicada.

Asimismo, la cobertura no indica si el incidente provocará cambios en la política de disciplina interna del club. Queda pendiente conocer la reacción de la afición tras la disculpa y si el jugador mantendrá su posición en el plantel mientras se esclarecen los detalles.