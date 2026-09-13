'No hay justificación': Luis Jiménez, portero del Necaxa, se disculpa por ofensa a su afición
El arquero de Necaxa recibe sanción y pide perdón tras insultar a la afición después de la derrota contra Puebla.
Cobertura (6)
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- Arquero de Necaxa le mentó la madre a su propia afición tras derrota ante Puebla (VIDEO) foxsports.com.mx · hace 10 h
- ÚLTIMA HORA: Portero de Necaxa pide disculpas luego de que amedrentó a la afición de su equipo con groserias TV Azteca · hace 10 h
- Necaxa toma medidas y sanciona al portero Luis Jiménez por ofender a su afición Mediotiempo · hace 10 h
- 'No hay justificación': Luis Jiménez, portero del Necaxa, se disculpa por ofensa a su afición Mediotiempo · hace 10 h
El resumen
El arquero de Necaxa fue sancionado y emitió una disculpa oficial a la afición tras ser acusado de ofenderla con groserías. La medida llegó después de que el club anunciara la penalización y la necesidad de reparar la relación con los seguidores. Según reportes de MARCA y TV Azteca, la polémica surgió luego de la derrota de Necaxa ante Puebla, donde el guardameta habría dirigido palabras ofensivas a los espectadores del estadio.
Fox Sports incluyó un video que mostró al portero utilizando un lenguaje vulgar, y Mediotiempo señaló que la falta de justificación fue destacada por el propio jugador en su declaración. El club reaccionó tomando medidas disciplinarias inmediatas. Los informes no especifican el contenido exacto de las expresiones usadas ni el plazo de la sanción aplicada.
Asimismo, la cobertura no indica si el incidente provocará cambios en la política de disciplina interna del club. Queda pendiente conocer la reacción de la afición tras la disculpa y si el jugador mantendrá su posición en el plantel mientras se esclarecen los detalles.
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Respuestas rápidas
¿Qué provocó la disculpa del portero de Necaxa?
El arquero insultó a la afición con palabras groseras después de la derrota ante Puebla, según los reportes de MARCA, TV Azteca y Fox Sports.
¿Qué medidas tomó el club?
Necaxa sancionó al portero y exigió una disculpa pública, como informó Mediotiempo.
¿Qué aspectos del incidente siguen sin confirmarse?
Los medios no han revelado el contenido exacto del lenguaje usado ni la duración de la sanción, y la posible respuesta de la afición permanece desconocida.
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