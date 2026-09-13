El grave error de Luis Malagón con América Sub 21 que pone en duda su regreso ante Cruz Azul
El error de Luis Malagón en el Sub‑21 contra Cruz Azul pone en tela de juicio su regreso al primer equipo
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El resumen
El error decisivo de Luis Malagón en el Clásico Joven Sub‑21 dejó a Cruz Azul con un gol en contra y encendió la discusión sobre su posible regreso al primer equipo, tras una grave lesión que lo mantuvo fuera de la alineación. La jugada se presentó como la prueba definitiva de su recuperación antes del enfrentamiento senior contra el mismo rival, y la equivocación puso en duda esa expectativa. LatinUS, Yahoo y Mediotiempo describieron la acción como un ‘oso’ y un ‘grave error’, mientras Soy Referee cuestionó si el portero podría seguir siendo el mejor de México después de la jugada.
A pesar de la equivocación, el conjunto Sub‑21 de América logró imponerse al cruzazulejo, según TUDN y Mediotiempo, que reportaron la victoria del equipo a pesar del gol concedido. TV Azteca resaltó que el club recibió dos noticias antes de la Jornada 8: la buena, el triunfo, y la malísima, el error de Malagón que amenaza su regreso. El episodio dejó en duda la reincorporación de Malagón al plantel titular antes del próximo enfrentamiento senior contra Cruz Azul; la discusión en medios como ESPN Deportes, Águilas Monumental y Contraparte se centra en si la lesión y el error comprometen su posición.
Hasta el momento, el cuerpo técnico no ha anunciado una decisión definitiva, y la afición observará de cerca cualquier anuncio antes del clásico de la Liga MX.
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Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió exactamente en el partido Sub‑21 entre América y Cruz Azul?
Luis Malagón manejó mal un despeje y regaló un gol a Cruz Azul, acción catalogada como un ‘oso’ y un grave error por varios medios.
¿Cuál fue el resultado final del encuentro?
América Sub‑21 venció a Cruz Azul a pesar del gol concedido por el error del portero.
¿Cómo afecta este suceso al posible regreso de Malagón al primer equipo?
El error ha generado dudas y los medios discuten si la lesión y la jugada comprometen su posición, sin que el cuerpo técnico haya comunicado una decisión definitiva.
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