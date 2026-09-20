Así fue el polémico gol de Chivas vs. América: ¿fuera de lugar?
El Clásico Nacional entre Chivas y América desata controversia arbitral por un gol y jugadas clave.
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El resumen
El gol de Bryan González con el que Chivas se adelantó frente al América en el Clásico Nacional ha generado un intenso debate en el fútbol mexicano sobre una posible posición adelantada y un penal no señalado a favor de las Águilas, según detallan medios especializados. La jugada desató diversas reacciones entre analistas y exsilbantes, destacando las declaraciones de Francisco Chacón en respuesta al Cantante Guerrero, quien previamente señaló un penal para el América y culpó al VAR por las decisiones arbitrales tomadas durante el encuentro.
La cobertura también registra jugadas desperdiciadas en el terreno de juego, como la clara oportunidad que dejó ir el Cotorro González, mientras persisten las dudas sobre la validez del marcador y el desempeño de los oficiales del partido.
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Cobertura (14)
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Respuestas rápidas
¿Quién anotó el gol polémico para Chivas?
El tanto que desató la polémica fue anotado por Bryan González durante el Clásico Nacional.
¿Qué jugadas se reclaman a favor del América?
El Cantante Guerrero señaló que debieron marcar un penal a favor del América y cuestionó el uso del VAR.
¿Qué respondió Francisco Chacón sobre la polémica?
Francisco Chacón respondió al Cantante Guerrero con la frase "no hagan caso a los vendidos" tras las discusiones arbitrales.
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