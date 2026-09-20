EN VIVO Real España y Motagua: aurinegros y azules están empatando en el Morazán

En la fecha 8 del torneo Apertura 2026-27 de la Liga Nacional de Honduras, los equipos Real España y Motagua se enfrentan en el estadio Morazán. La cobertura informativa incluye la transmisión en vivo del clásico por parte de LaPrensa.hn, Diez.HN y Deportes TVC, además del seguimiento de ElHeraldo.hn y Diario La Tribuna sobre los detalles del partido.

La información publicada registra distintos acontecimientos durante el encuentro, como la presencia del nuevo director técnico del Real España y la actuación de Javier López en el Motagua, según los reportes de ElHeraldo.hn. Sin embargo, la cobertura muestra discrepancias en los resultados preliminares y finales reportados por los medios, ya que mientras Diez.HN informa sobre un empate en el estadio Morazán, Diario La Tribuna señala una victoria del Real España que lo posiciona como nuevo líder.