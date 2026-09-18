Exclusiva: Real España ya tiene nuevo técnico: ¡ha dirigido en LaLiga de España!
Real España nombra a Juan Ignacio Martínez como su nuevo director técnico tras la salida de Jeaustin Campos.
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El resumen
El Real España oficializó la llegada del estratega español Juan Ignacio Martínez para tomar las riendas del equipo, movimiento que se produce tras la salida del anterior entrenador, Jeaustin Campos. Las coberturas actuales no especifican los detalles sobre la duración del contrato ni la fecha exacta de su debut oficial al frente de la plantilla, por lo que los próximos anuncios del club determinarán los pasos siguientes en la dirección técnica.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 6 h.
Cobertura (6)
- Juan Ignacio Martínez, el nuevo técnico de Real España; tiene gran recorrido en el fútbol español ElHeraldo.hn · hace 18 h
- Juan Ignacio Martínez es el nuevo DT del Real España tras la salida de Jeaustin Campos Deportes TVC · hace 18 h
- Juan Ignacio Martínez será el nuevo técnico del Real España Diario Tiempo de Honduras · hace 18 h
- Español Juan Ignacio Martínez nuevo maquinista de Real España Diario La Tribuna · hace 18 h
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- Exclusiva: Real España ya tiene nuevo técnico: ¡ha dirigido en LaLiga de España! Diez.HN · hace 18 h
Respuestas rápidas
¿Quién es el nuevo técnico de Real España?
El español Juan Ignacio Martínez asumirá la dirección técnica del club.
¿Quién ocupaba el cargo anteriormente?
El puesto era ocupado por Jeaustin Campos, tras cuya salida se produce este nombramiento.
¿Qué trayectoria se destaca del nuevo entrenador?
Las coberturas señalan que cuenta con un amplio recorrido en el fútbol español, incluyendo experiencia en LaLiga.
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