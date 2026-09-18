Exclusiva: Real España ya tiene nuevo técnico: ¡ha dirigido en LaLiga de España!

El Real España oficializó la llegada del estratega español Juan Ignacio Martínez para tomar las riendas del equipo, movimiento que se produce tras la salida del anterior entrenador, Jeaustin Campos. Las coberturas actuales no especifican los detalles sobre la duración del contrato ni la fecha exacta de su debut oficial al frente de la plantilla, por lo que los próximos anuncios del club determinarán los pasos siguientes en la dirección técnica.